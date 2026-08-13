Cotonou: descente policière à Missèkplé, 21 personnes arrêtées et d’importantes quantités de chanvre indien saisies

​Lors d’une opération conjointe menée le mercredi 12 août 2026 dans le quartier Missèkplé (10ᵉ arrondissement de Cotonou), les forces de l’ordre ont interpellé 21 individus, dont trois femmes, au sein d’un ghetto situé derrière l’église catholique Sainte-Rita.

Publié le 13 août 2026 à 17:00 · Mis à jour le 13 août 2026

​Mobilisant les agents des commissariats des 6ᵉ, 7ᵉ, 8ᵉ, 10ᵉ et 11ᵉ arrondissements de Cotonou, cette action visait à démanteler un point névralgique de trafic et de consommation de stupéfiants. La perquisition menée sur les lieux a permis la découverte de :

​423 boulettes de chanvre indien ;

​Un sachet contenant également du chanvre indien ;

​Un lot de produits médicamenteux présumés falsifiés, toxiques ou corrompus.

​Lutte continue contre les réseaux de stupéfiants à Cotonou

​Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de mutualisation des forces de la Police républicaine pour assainir les quartiers de la capitale économique.

Le secteur de Missèkplé avait déjà fait l’objet d’un coup de filet similaire le 13 juillet 2025, s’étant soldé par l’arrestation de 23 suspects. De même, une descente dans le quartier voisin de Midédji en mai 2025 avait conduit à l’interpellation de 25 individus.

​Les personnes arrêtées ainsi que les substances saisies ont été mises à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour les suites de la procédure.