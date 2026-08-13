Zimbabwe : un naufrage sur le lac Kariba fait plus de 40 morts

Au moins 44 personnes ont péri dans le naufrage d’un bateau survenu mardi 11 août sur le lac Kariba, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. La police zimbabwéenne fait état de 77 survivants secourus, tandis que les recherches se poursuivaient mercredi pour retrouver d’éventuelles victimes.

Le bateau assurait une liaison entre les villes zimbabwéennes de Kariba et Chalala, avec plusieurs arrêts dans des îles et des villages de pêcheurs. Il appartenait à l’agence gouvernementale zimbabwéenne chargée du développement rural.

Selon les autorités, 114 billets avaient été vendus pour cette traversée et cinq membres d’équipage se trouvaient à bord. Le navire était pourtant homologué pour accueillir 90 personnes. Le nombre réel de passagers pourrait donc avoir été supérieur aux ventes enregistrées, notamment parce que certains enfants voyageaient sans billet.

L’embarcation a quitté le rivage alors que les conditions météorologiques se dégradaient. Des témoins cités par les autorités ont indiqué que plusieurs passagers avaient demandé au capitaine de faire demi-tour après l’apparition de fortes vagues.

L’eau a ensuite envahi le pont avant de submerger le moteur, provoquant son arrêt. Dans la panique, le bateau s’est retourné. Certains passagers ont réussi à survivre en se hissant sur la coque renversée.

Les recherches se poursuivent sur le lac

Un hélicoptère a été mobilisé depuis un parc voisin pour participer aux opérations de secours. Des plongeurs locaux et des militaires continuaient également de sonder le lac mercredi, à la recherche de survivants et de personnes portées disparues.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a décrété mercredi l’état de catastrophe nationale après l’accident. Les autorités doivent encore établir le bilan définitif du naufrage et déterminer les circonstances précises ayant conduit au départ du bateau malgré les conditions météorologiques et le nombre élevé de passagers.

La catastrophe relance les interrogations sur les conditions de sécurité des embarcations qui desservent le lac Kariba, l’une des principales étendues d’eau du Zimbabwe et un axe de transport pour plusieurs communautés riveraines.