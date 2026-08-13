Bénin: liste complète des admis au concours d’entrée au Prytanée militaire et Lycée militaire des jeunes filles
Les résultats du concours d’entrée au Prytanée militaire de Bembèrèkè (PMB) et au Lycée militaire des jeunes filles (LMJF) de Natitingou, au titre de la session de juillet 2026, sont officiellement disponibles.
Les listes publiées sous réserve de vérifications retiennent 36 candidats admis pour le Prytanée militaire de Bembèrèkè et 36 candidates pour le Lycée militaire des jeunes filles. Les candidats ayant pris part aux épreuves sont invités à consulter les tableaux récapitulatifs ci-dessous pour vérifier leur statut.
Les admis devront se conformer aux instructions et formalités administratives ultérieures communiquées par les autorités militaires et ministérielles.
Liste complète des admis
Prytanée Militaire de Bembèrèkè (Garçons)
- ADANDE Sèdjro Euphrem — Moyenne : 19,17 | Rang : 1er
- AKOIDO Ebénézer Israël — Moyenne : 19,17 | Rang : 1er
- KOUTANGNI Alec Rudy Tognidé — Moyenne : 18,83 | Rang : 3e
- LOKOSSOU Malick Sosthène — Moyenne : 18,75 | Rang : 4e
- HOUNDEFFO Enzo Andrew Dègnon — Moyenne : 18,50 | Rang : 5e
- ANDO Sènan Farel Melkys Mike — Moyenne : 18,50 | Rang : 5e
- CHABI KINA Amos — Moyenne : 18,50 | Rang : 5e
- WANGNANNON Mahugnon Baruch Mario Arnold — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
- KODJA Esdras Oréoluwa Abiola Jésutondji — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
- TCHAGBE Nonhouègnon Herbert Brutus — Moyenne : 18,17 | Rang : 11e
- KINGBO Ange-Marie Chadrack — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
- N MAHA CHABI Piédi Wesly — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
- HOLOU Gbètondji Melchior Trésor — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
- ATTINGLI Corneille Gbedolo — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
- SODOKIN Sertus — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
- LODEDJI Michael — Moyenne : 17,92 | Rang : 20e
- ADANDEDJAN Fenou Yan-Evan — Moyenne : 17,92 | Rang : 20e
- TOGNON Sourougnon Frieden Ismai — Moyenne : 17,83 | Rang : 24e
- AKAKPO Arnold Rachad — Moyenne : 17,67 | Rang : 29e
- AHOUANDJINOU Yao Daniel — Moyenne : 17,58 | Rang : 31e
- BONI KOTO Trésor Eresnel — Moyenne : 17,58 | Rang : 31e
- M’PO N’KOUEI Yèssantidoni Aymar — Moyenne : 17,33 | Rang : 37e
- DOSSOU-KPEVI Dona Christbon Dedieu — Moyenne : 17,17 | Rang : 46e
- HOUESSOU Auguste Sosthène Fernand — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
- KPOSSOU Bidossessi Adébabor Exaucé — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
- EGBLEKADJA Tchégnon Max Loïc — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
- HOUNDOLO Spéro Mendel Oloyédé Barack — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
- OROU PETE Hadi — Moyenne : 16,92 | Rang : 67e
- FRANCISCO Freddy — Moyenne : 16,83 | Rang : 72e
- KOROGONE Chakour Orou Yérima Enzo — Moyenne : 16,75 | Rang : 77e
- LABO FRANÇOIS Bio Esdras — Moyenne : 16,75 | Rang : 77e
- HAMA Farid — Moyenne : 16,50 | Rang : 94e
- ALASSANI Akpé Kayodé Nathanaël — Moyenne : 16,42 | Rang : 98e
- OLALIYI Ola Mahouzèmidaga Sem-Amour — Moyenne : 16,33 | Rang : 102e
- AGOSSOU Mathys Fênou Djidéhou — Moyenne : 16,08 | Rang : 113e
- DANKLOUFEYE Patokitom Aimé Miguel — Moyenne : 15,75 | Rang : 132e
Lycée Militaire des Jeunes Filles (Filles)
- OBOSSOU Edna Brunelle Iyabo — Moyenne : 19,17 | Rang : 1re
- KPAKATIA S. Nalatou — Moyenne : 18,75 | Rang : 2e
- AGBOTOUN Colombe Picyre Salomé Sika — Moyenne : 18,67 | Rang : 3e
- LABOUDA Mahrath Reme Gwladys Sélam — Moyenne : 18,50 | Rang : 4e
- KOUNOUDJI Venicia — Moyenne : 18,50 | Rang : 4e
- DEGAN Stacy Mariana Yélian — Moyenne : 18,50 | Rang : 4e
- SOHOUDE Juan BamIoe — Moyenne : 18,42 | Rang : 7e
- YEHOUESSI Margarita Dora — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
- LOKO Fênou Christine Stephie — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
- DANDJESSO Ahouéfa Cybelle Heureuse — Moyenne : 18,25 | Rang : 10e
- HOUNGUE Mahoussi Immaculée Lena — Moyenne : 18,25 | Rang : 10e
- KPINSO Merry Prudence Fifamè — Moyenne : 18,17 | Rang : 12e
- HOUNSOU AWAYA Monique Sênanmi Ikhlas — Moyenne : 18,17 | Rang : 12e
- AKPATCHEMEY Fifadé Anaïs Emmanuella — Moyenne : 18,08 | Rang : 14e
- ISSIAKOU Folakemi Haadyah — Moyenne : 17,92 | Rang : 15e
- N’SERME N’Nafa Isis — Moyenne : 17,83 | Rang : 16e
- BOKO N’moloullah — Moyenne : 17,75 | Rang : 17e
- KARL Norah Mercy — Moyenne : 17,58 | Rang : 18e
- KLELE Mehouli Adbeala Dhelia — Moyenne : 17,58 | Rang : 21e
- FANDU Schékinah — Moyenne : 17,58 | Rang : 21e
- DASSI Okpè Ange Urielle — Moyenne : 17,50 | Rang : 21e
- HOUNGUE Dalias Freyole — Moyenne : 17,50 | Rang : 21e
- GOUNOU KORA Grenki Amirath — Moyenne : 17,33 | Rang : 26e
- ELEGBEDE Temilole Civistine — Moyenne : 17,17 | Rang : 32e
- VODOUNOU Jokébed Dènonché Segun — Moyenne : 17,08 | Rang : 34e
- HOUNTON Sèmtivo Otsara Oviella — Moyenne : 16,92 | Rang : 38e
- WOROU Aïcha Eydokpé Myriam — Moyenne : 16,92 | Rang : 38e
- DOSSOU Mercy Ariella Kafoui — Moyenne : 16,92 | Rang : 38e
- ABDOULAYE Maziyath — Moyenne : 16,83 | Rang : 43e
- ISSIFOU Badia Karaza Koumbarko — Moyenne : 16,67 | Rang : 47e
- ABDOULAYE Aaliyah — Moyenne : 16,33 | Rang : 61e
- DAOUDA Koubourath Gnon Exaucée — Moyenne : 16,17 | Rang : 68e
- OKE Mahoudro Merveille Happyness — Moyenne : 16,08 | Rang : 73e
- ABDOULAYE Machkourath Gnon — Moyenne : 15,92 | Rang : 87e
- ZANNOU Fifamè Marie-Flora — Moyenne : 15,67 | Rang : 102e
- KPOVIHOUEDE Gbèmisola Pénielle — Moyenne : 15,25 | Rang : 123e
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.