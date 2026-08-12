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Eaux, forêts et chasse : prorogation du délai de candidature pour le recrutement de 135 fonctionnaires

​Par un communiqué daté du 10 août 2026, la Direction générale des Eaux, forêts et chasse (Dgefc) annonce le report de la date limite de dépôt des dossiers pour le concours direct de recrutement de 135 fonctionnaires au titre de l’année 2025.

Edouard Djogbénou
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Eaux, forêts et chasse : prorogation du délai de candidature pour le recrutement de 135 fonctionnaires
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Initialement fixée au dimanche 9 août 2026 à 23 h 59, la clôture des candidatures est désormais repoussée au vendredi 14 août 2026 à 23 h 59.

Motif du report et modalités d’inscription

​Selon le directeur général des Eaux, forêts et chasse, le conservateur principal Adjakou Akoutan Adjinda, cette décision fait suite aux difficultés éprouvées par plusieurs postulants à réunir certaines pièces administratives indispensables dans les délais impartis.

Ce délai supplémentaire vise à offrir aux candidats la possibilité d’importer et de finaliser la soumission de leur dossier sur la plateforme dédiée (https://concours.dgefc.bj/) dans des conditions optimales.

​Les conditions de participation demeurent inchangées, et la date d’organisation des épreuves sportives fera l’objet d’une communication ultérieure.

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