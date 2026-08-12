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Savè : Le régisseur des recettes écroué pour des soupçons de malversations financières

​Le régisseur des recettes de la mairie de Savè a été placé sous mandat de dépôt le mardi 11 août 2026, à la suite de sa présentation au procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey.

Edouard Djogbénou
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Savè : Le régisseur des recettes écroué pour des soupçons de malversations financières
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​D’après les informations diffusées par Le Potentiel, l’agent communal avait d’abord été interpellé le mardi 4 août 2026 puis gardé à vue au commissariat de police de Savè. Il a ensuite été transféré devant le parquet d’Abomey pour répondre des griefs portés à son encontre.

​Le mis en cause est soupçonné de malversations financières portant sur un montant estimé à près de deux millions (2 000 000) de francs CFA dans la gestion des recettes de la commune.

À l’issue de son audition, le magistrat a ordonné sa détention provisoire. Les investigations judiciaires se poursuivent afin d’éclaircir les circonstances de ces irrégularités et d’établir l’ensemble des responsabilités.

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