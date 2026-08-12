Savè : Le régisseur des recettes écroué pour des soupçons de malversations financières
Le régisseur des recettes de la mairie de Savè a été placé sous mandat de dépôt le mardi 11 août 2026, à la suite de sa présentation au procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey.
D’après les informations diffusées par Le Potentiel, l’agent communal avait d’abord été interpellé le mardi 4 août 2026 puis gardé à vue au commissariat de police de Savè. Il a ensuite été transféré devant le parquet d’Abomey pour répondre des griefs portés à son encontre.
Le mis en cause est soupçonné de malversations financières portant sur un montant estimé à près de deux millions (2 000 000) de francs CFA dans la gestion des recettes de la commune.
À l’issue de son audition, le magistrat a ordonné sa détention provisoire. Les investigations judiciaires se poursuivent afin d’éclaircir les circonstances de ces irrégularités et d’établir l’ensemble des responsabilités.
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