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Tchaourou: lancement imminence de la phase répressive contre le chargement hors parc dès le 17 août 2026

​À compter du lundi 17 août 2026, les autorités locales et sécuritaires de l’arrondissement de Tchaourou entameront une phase de répression rigoureuse ciblant les pratiques de chargement et de déchargement hors des parcs autorisés.

Edouard Djogbénou
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Société
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Tchaourou: lancement imminence de la phase répressive contre le chargement hors parc dès le 17 août 2026
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En préambule à cette opération de grande envergure, la Cheffe d’arrondissement et le Commissaire de police ont dirigé, le mercredi 12 août 2026, une ultime rencontre d’échange et de sensibilisation à l’auto-gare centrale avec l’ensemble des acteurs du secteur des transports.

​Organisée en présence des chauffeurs, des conducteurs de taxi-motos (Zémidjans) et des représentants des organisations de transporteurs, cette séance d’information visait à rappeler le cadre réglementaire strict en matière de mobilité.

Les autorités ont insisté sur l’obligation légale d’effectuer toutes les opérations de chargement et de déchargement exclusivement au sein des gares routières habilitées.

​Elles ont à ce titre rappelé les préjudices causés par l’incivisme routier:

  • ​Perturbation du trafic et engorgements de la circulation ;
  • ​Occupation anarchique et empiètement sur le domaine public ;
  • ​Risques accrus d’accidents pour la sécurité des usagers.

​À partir de ce lundi 17 août 2026, les patrouilles et contrôles seront intensifiés sur l’ensemble de l’arrondissement, et les sanctions prévues par les réglementations en vigueur seront appliquées avec une entière fermeté à l’encontre des contrevenants.

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