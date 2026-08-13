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Bénin: retrait des attestations du BAC 2026, l’Office du Baccalauréat précise le calendrier et les sites retenus

​Par un communiqué officiel en date du 13 août 2026, le directeur général de l’Office du Baccalauréat informe les nouveaux bacheliers de la disponibilité de leurs attestations de succès.

Edouard Djogbénou
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Bénin: retrait des attestations du BAC 2026, l’Office du Baccalauréat précise le calendrier et les sites retenus
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La distribution sur l’ensemble du territoire national est programmée du lundi 24 au samedi 29 août 2026, de 08 heures à 16 heures. Passé cette période, le retrait des pièces se poursuivra directement au siège de l’Office du Baccalauréat aux jours et heures ouvrables.

Formalités obligatoires en ligne

​Avant de se rendre sur les lieux de distribution, les lauréats doivent impérativement accomplir les démarches préalables en ligne du 13 au 23 août 2026 sur la plateforme dédiée (www.services.bac.bj). Pour effectuer le retrait physique de leur attestation, les candidats devront obligatoirement se présenter munis d’une pièce d’identité en cours de validité ainsi que du borderau de retrait à télécharger depuis leur boîte électronique.

Répartition des sites de retrait par département

  • Alibori : CEG 1 Kandi
  • Atacora : Lycée des jeunes filles de Natitingou
  • Atlantique : CEG 1 Abomey-Calavi
  • Borgou : Lycée Mathieu Bouké de Parakou
  • Collines : CEG 2 Dassa-Zoumè
  • Couffo : CEG 1 Aplahoué
  • Donga : CEG 1 Djougou
  • Littoral : CEG Sainte Rita
  • Mono : CEG 1 Lokossa
  • Ouémé : Lycée Béhanzin de Porto-Novo
  • Plateau : CEG 1 Pobè
  • Zou : Lycée technique de Bohicon

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