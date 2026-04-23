Brice HONDI : un artisan de la victoire de Wadagni et du fort de taux de participation

Le Cercle des Élites de R,omuald Wadagni (CEROW), dirigé par Dr Brice HONDI , a joué un rôle clé dans la mobilisation électorale. Sa contribution au fort taux de participation et à la victoire du président Wadagni a été remarquable. Avant et pendant la campagne, le mouvement a misé sur une stratégie simple : aller vers les électeurs dans une campagne de proximité. Loin des bruits, le mouvement a misé sur la proximité et le contact pour rallier les électeurs à la cause.

Engagé à soutenir la continuité, le CEROW a commencé le travail bien avant l’ouverture officielle de la campagne. Pendant six mois, Dr Brice HONDI et son équipe ont fait le tour du pays pour sensibiliser et remobiliser les populations, surtout les artisans, les femmes et les jeunes. Ce travail s’est appuyé sur des bases déjà en place, notamment la plateforme du réseau de communication des artisans et celle des femmes leaders.

« Nous avons fait le tour des 24 circonscriptions électorales. À chaque étape, nous avons échangé avec les artisans, les femmes leaders et les jeunes. Cela nous a permis d’ajuster notre stratégie », a expliqué le président du CEROW. Ce contact direct a permis de nouer et renforcer les liens avec plusieurs couches de la population.

Face à la méfiance de certains citoyens face aux acteurs politiques, le CEROW a choisi une approche simple : écouter, expliquer, convaincre. « Beaucoup de compatriotes ne votaient plus depuis plusieurs années. Nous les avons encouragés à revenir dans le processus. Nous avons aussi aidé plusieurs à faire leur CIP pour pouvoir accomplir leur devoir de citoyen», a-t-il ajouté.

Une forte présence sur le terrain

Pendant la campagne, le CEROW s’est bien organisé. Une coordination a été installée dans les 24 circonscriptions, avec des équipes actives. Dans les 77 communes, des équipes ont été mobilisées pour assurer une présence continue sur le terrain. Les outils numériques ont aussi permis de garder le contact entre les différentes coordination, équipes et la Haute Direction.

Sur le terrain, les équipes ont expliqué le projet de société de Romuald Wadagni de manière simple et proche des réalités quotidiennes des populations. « Nous n’avons pas fait trop de bruit, mais nous étions partout : villages, quartiers, maisons. Nous avons fait du porte-à-porte », a confié Dr Brice HONDI.

Cette méthode a permis de toucher les cibles principales du CEROW : artisans, femmes et jeunes. Le jour du vote, les équipes sont restées mobilisées. Face à la baisse de l’affluence à certains moments, elles sont retournées sur le terrain pour encourager les électeurs à sortir pour accomplir le devoir citoyen.

Un impact visible sur les résultats

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Le taux de participation a atteint 63,55 %, selon la Cour constitutionnelle. Ce qui était l’un des objectifs fixé au départ par le CEROW : franchir la barre des 50%.

Pour Dr Brice HONDI, c’est le fruit d’un travail méthodique. La victoire du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, avec plus de 94 % des voix, montre aussi l’efficacité de cette mobilisation. Ce résultat est une preuve de l’adhésion des populations à une vision qui leur a été expliquée à travers la stratégie des rencontres de proximité, adoptée par le CEROW.

Après cette victoire, le mouvement veut continuer le travail. Le Cercle des Élites de Romuald Wadagni veut travailler pour la mise en œuvre du projet de société du président élu, avec des idées nouvelles pour améliorer les conditions de vie des Béninois, surtout les artisans, les femmes et les jeunes.