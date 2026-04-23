Cyclisme – Tour du Bénin 2026: parcours, étapes, pays participants

Face à la presse ce jeudi, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Hazoumè, a présenté les grandes lignes du Tour du Bénin 2026. Une édition qui promet intensité sportive et gestion serrée des moyens, dans un contexte financier fragile mais maîtrisé.

À l’approche du départ du Tour du Bénin 2026, l’atmosphère devient électrique autour de l’organisation. En conférence de presse ce jeudi à Cotonou, Romuald Hazoumè a présenté les grandes lignes d’une édition qui promet intensité sportive et gestion serrée des moyens, dans un contexte financier fragile mais maîtrisé. Face aux journalistes, le président de la Fédération béninoise de cyclisme a précisé la philosophie sportive du projet : « (…) Nous accueillons principalement des équipes continentales venant d’Europe ou des États-Unis, même si cela reste peu visible dans les documents officiels. » Ce positionnement répond à une logique de compétitivité, la course attire de plus en plus de candidatures internationales.

Au total, 14 équipes devraient prendre le départ, mêlant sélections africaines et formations européennes invitées. Il s’agit de l’Algérie, de l’Allemagne, du Bénin, de la Belgique, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Chine, de l’Érythrée, du Nigeria, de l’Île Maurice, du Maroc et du Togo. Le peloton, estimé à près de 90 coureurs, promet une édition cosmopolite et relevée et très disputée sportive. Le parcours s’étendra sur plus de 730 kilomètres (731, 82 km). Départ le 27 avril avec un prologue de 4,8 km à Cotonou, puis cinq étapes à travers huit départements, le Borgou, la Donga, les Collines, le Zou, l’Ouémé, le Plateau, l’Atlantique et le Littoral,.

La première étape se disputera le mardi 28 avril entre Zagnanado et Savè sur une distance de 126,04 kilomètres, avec une arrivée prévue devant le maquis La Légende. La deuxième étape prévue le lendemain, reliera N’Dali à Tchaourou via Bétérou sur 155,72 kilomètres, avec une arrivée devant la mairie de Tchaourou. La troisième étape conduira le peloton de Djougou à Bantè sur 169,76 kilomètres. L’arrivée est programmée devant le terrain de sport du complexe scolaire de Bantè. La quatrième étape se disputera entre Dassa et Porto-Novo via Adjara sur 127,80 kilomètres avec une arrivée devant l’ex bar-restaurant Places 3.14. La cinquième étape reliera Zogbodomey à Cotonou sur 128,65 kilomètres avec une arrivée prévue au carrefour situé avant le carrefour Zongo. La compétition s’achèvera le dimanche 3 mai avec le Grand Prix de la Ville de Cotonou disputé sur un circuit de 108,80 kilomètres

Au-delà de la course masculine, l’événement met en avant des initiatives inclusives. Le Grand Prix des Amazones (68 kilomètres ) valorise le cyclisme féminin, tandis qu’un Prix de l’inclusion (3,53 kilomètres) donne visibilité aux athlètes handicapés. Le Bénin confirme sa progression sportive, passé en six ans de l’anonymat à la 8e place africaine.