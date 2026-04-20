Bénin – Ligue 1: Coton FC creuse l’écart, Loto-Popo FC déroule, le point de la 25è journée
La 25e journée de la Ligue 1 béninoise a confirmé la domination de Coton FC, tandis que Loto-Popo FC et ASPAC FC se sont illustrés avec autorité.
La 25e journée de la Ligue 1 béninoise a tenu toutes ses promesses avec son lot de confirmations et de démonstrations offensives. Leader solide, Coton FC a assuré l’essentiel en s’imposant (1-0) face à ASVO, confortant ainsi sa première place au classement. Derrière, Loto-Popo FC a frappé fort en infligeant une lourde défaite à Dadjè FC (5-1), consolidant sa position de dauphin. Même dynamique pour ASPAC FC, impressionnant face à SOBEMAP FC (4-0), dans l’un des chocs du week-end.
Dans les autres rencontres, AS Cotonou a dominé Bani Gansè (2-0), tandis que Damissa FC a pris le dessus sur Dynamo d’Abomey (2-1). USS-Kraké a également réalisé une belle opération en s’imposant face aux Dragons FC (2-1). Plus bas au classement, la lutte pour le maintien reste intense. JS Pobè et Hodio FC ont chacun décroché de précieuses victoires (1-0), relançant la bataille dans la zone rouge. Au classement, Coton FC (51 points) conserve la tête devant Loto-Popo (46 points) et SOBEMAP (45 points), tandis que la fin de saison s’annonce palpitante aussi bien pour le titre que pour le maintien.
CLASSEMENT À LA FIN DE LA 25e JOURNÉE
1er : Coton FC — 51 pts (+19)
2e : Loto-Popo FC — 46 pts (+15)
3e : AS SOBEMAP FC — 45 pts (+08)
4e : ASPAC FC — 42 pts (+17)
5e : Buffles FC — 41 pts (+09)
6e : AS Cotonou — 41 pts (+09)
7e : Damissa FC — 37 pts (+05)
8e : Espoir FC — 35 pts (-03)
9e : Dynamo d’Abomey — 34 pts (+00)
10e : Hodio FC — 31 pts (-01)
11e : ASVO FC — 31 pts (-02)
12e : Dragons FC — 31 pts (-05)
13e : USS-Kraké — 26 pts (-06)
14e : Ayéma FC — 25 pts (-03)
15e : Bani Gansè — 24 pts (-05)
16e : JS Pobè FC — 24 pts (-07)
17e : US Cavaliers — 16 pts (-16)
18e : Dadjè — 14 pts (-34)