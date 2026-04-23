Au Bénin, début de la trêve politique

Suite à l’annonce des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 23 avril 2026, qui consacrent la victoire de Romuald Wadagni , le Bénin inaugure une nouvelle ère politique placée sous le signe d’une « trêve » inédite dans son histoire démocratique. Cette trêve politique , prévue par la révision constitutionnelle de novembre 2025, redessine en profondeur le rythme et les modalités de l’animation politique dans le pays.

Adoptée dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025 par l’Assemblée nationale puis promulguée le 17 décembre par le président Patrice Talon, la loi n°2025‑20 a introduit un nouvel article 5.1 dans la Constitution. Ce dernier consacre le principe de trêve politique entre deux cycles électoraux et encadre la manière dont les partis, en particulier ceux de l’opposition, peuvent intervenir dans le débat public en dehors des périodes électorales.

Le texte prévoit qu’entre deux « années électorales », et jusqu’à douze mois avant la prochaine, les forces politiques sont tenues de contribuer à la stabilité institutionnelle, au renforcement de l’État et à la continuité de l’action publique. Sur le papier, il s’agit de sortir d’une logique de agitation électorale permanente pour recentrer le jeu partisan sur le suivi des politiques publiques et la formulation de propositions.

Une trêve politique à géométrie stricte

Au cœur de la réforme, l’article 5.1 instaure une trêve politique qui s’ouvre à compter de la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle – en l’occurrence ceux du 23 avril 2026 – et prend fin douze mois avant l’année de la prochaine présidentielle. Pendant cette période, « toute animation politique à finalité compétitive ou électorale » est formellement prohibée.

En clair, les activités explicitement orientées vers la conquête du pouvoir sont bannies hors période de campagne. En d’autres termes, plus de campagnes permanentes, plus de tournées de pré‑campagne déguisées, plus de meetings destinés à lancer ou roder une candidature, ni de propagande électorale assumée. C’est ce verrou que le pouvoir présente comme la grande innovation du dispositif.

La réforme ne se limite toutefois pas à restreindre et élargit aussi, en contrepartie, la fenêtre légale de campagne. Celle‑ci peut désormais s’ouvrir jusqu’à un an avant le scrutin, bien au‑delà des deux semaines qui prévalaient auparavant. Le chef de l’État sortant, Patrice Talon, a insisté sur ce point pour présenter la trêve comme un rééquilibrage plutôt qu’une simple restriction.

Autre volet majeur du nouveau dispositif, l’encadrement de la critique politique. Le texte prévoit que, dans l’intervalle séparant deux années électorales, les partis d’opposition qui critiquent l’action du gouvernement doivent formuler des alternatives ou des solutions constructives.

Cette exigence est présentée comme un moyen d’élever le niveau du débat public, en obligeant l’opposition à sortir d’une posture de dénonciation systématique pour proposer des politiques publiques alternatives. Le pouvoir parle de « responsabilité républicaine », de maturation du jeu politique et d’opposition programmatique.

Pour de nombreux juristes et acteurs de l’opposition, cette obligation pose toutefois plusieurs questions : qui juge du caractère « constructif » d’une critique ? À partir de quel seuil une dénonciation vigoureuse est‑elle considérée comme insuffisamment accompagnée de solutions ? Le flou qui entoure ces notions ouvre la voie à des interprétations extensives pouvant, de fait, décourager la contestation frontale.

Le Pacte de responsabilité républicaine et le rôle pivot du Sénat

La trêve politique s’articule aussi autour d’un nouvel instrument : le « Pacte de responsabilité républicaine ». Ce pacte, conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat, vise à organiser un cadre de coopération avec l’opposition durant la période de trêve.

Ce cadre est censé fixer les règles du jeu à savoir canaux de dialogue, engagements mutuels, modalités de participation de l’opposition à certaines grandes décisions, et surtout, respect de l’interdiction de campagnes permanentes. Le Sénat, institution nouvelle consacrée par la révision, se voit confier un rôle de régulateur de la vie politique.

La réforme lui attribue des pouvoirs de sanction à l’encontre des acteurs politiques qui violeraient la trêve ou adopteraient des comportements jugés attentatoires à l’unité nationale ou à la stabilité des institutions. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à toucher certains droits politiques ou civiques, notamment l’éligibilité ou la participation à la vie politique. Fait notable, le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social sont expressément exclus du champ de ces sanctions, ce qui crée une asymétrie entre les têtes de l’exécutif et les autres acteurs.

Dès le 18 décembre 2025, Patrice Talon s’est livré à un exercice de pédagogie pour défendre la trêve. Selon lui, la réforme ne constitue pas une innovation de fond, mais la formalisation d’une réalité déjà inscrite dans la loi. Selon lui, la campagne électorale a toujours été limitée à une période précise, et ce sont les pratiques de campagne permanente qui ont dérivé.

Le président sortant a martelé que la trêve ne remet « nullement » en cause la liberté de critique de l’action publique, qu’il qualifie de normale, légitime et même souhaitable. La cible, insiste‑t‑il, n’est pas la critique, mais la confusion entre vie politique ordinaire et agitation électorale continue. La prolongation de la durée légale de campagne jusqu’à un an avant le scrutin est, dans sa communication, la contrepartie centrale qui garantirait l’équilibre du dispositif.

Malgré cette défense, les inquiétudes demeurent vives. Des voix s’élèvent pour dénoncer un mécanisme susceptible de verrouiller davantage le champ politique. La notion d’« animation politique à finalité compétitive » est jugée trop large et trop vague. Des manifestations, des campagnes citoyennes ou des tournées de sensibilisation pourraient facilement être requalifiées en pré‑campagne prohibée, avec à la clé la menace des sanctions du Sénat.

Au‑delà des partis, des professionnels des médias s’interrogent aussi sur les effets indirects de la trêve : comment couvrir une opposition qui critique vigoureusement le pouvoir sans être accusé de relayer une campagne déguisée ? Jusqu’où les rédactions pourront‑elles suivre les activités d’un leader perçu comme potentiel candidat sans être soupçonnées de violer l’esprit de la trêve ?

Une séquence test pour la démocratie béninoise

Avec l’entrée en vigueur concrète de la trêve politique à la suite de l’élection de Romuald Wadagni, le Bénin ouvre une séquence test pour sa démocratie. Sur le plan théorique, le pays se dote d’un mécanisme visant à pacifier la vie politique, à réduire l’hyper‑tension permanente et à encourager un débat plus programmatique.

Dans la pratique, tout dépendra de la manière dont le Sénat, le pouvoir exécutif et les autres institutions interpréteront et appliqueront ces nouvelles normes. Si la trêve est utilisée avec retenue, elle pourrait contribuer à structurer un calendrier politique plus lisible. Si elle sert, au contraire, à contenir l’opposition et à dissuader les mobilisations, elle pourrait devenir l’un des instruments les plus contestés de la révision constitutionnelle de 2025.

La première mandature de Romuald Wadagni se déroulera donc sous ce régime particulier, entre promesse de stabilité et risque de restriction de l’espace civique. Les prochains mois diront si la trêve politique sera perçue comme un outil de régulation responsable ou comme un nouvel étage du plafond qui se referme sur le pluralisme béninois.