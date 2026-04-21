Trêve politique au Bénin: l’appellation même pose problème selon Théodore Holo

L’instauration d’une trêve politique au Bénin continue de susciter de vives discussions. Le professeur de droit public, Théodore Holo a apporté son éclairage sur cette innovation constitutionnelle.

Invité par l’Institut des artisans de justice et de paix, au Chant d’Oiseau, le constitutionnaliste a livré une analyse nuancée de la trêve politique introduite par la révision constitutionnelle de 2025.

Pour le professeur Holo, si le concept traduit une réalité institutionnelle, son appellation pose problème. Selon lui, parler de « trêve politique » est inapproprié et peut prêter à confusion, laissant croire à une suspension de l’expression politique, là où il s’agit plutôt d’un encadrement du débat démocratique.

Instituée lors de la révision de la Constitution en 2025, la trêve politique s’étend sur une période de six ans sur le septennat. Elle court de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle jusqu’à douze mois précédant la prochaine année électorale.

Pendant cet intervalle, les partis d’opposition restent libres de critiquer l’action gouvernementale, à condition de le faire en proposant des alternatives et des solutions constructives.

EPour appuyer son analyse, Théodore Holo a évoqué un épisode emblématique de la vie politique béninoise avant 2016, celui des « mercredis rouges ». À cette période, des manifestations hebdomadaires, organisées chaque mercredi, occupaient l’espace public, les protestataires arborant la couleur rouge.

« On disait même que pour modifier une simple virgule de la Constitution, il fallait consulter le peuple », a-t-il rappelé, soulignant l’intensité du climat politique de l’époque.

À travers cet exemple, le constitutionnaliste a voulu montrer que l’objectif n’est pas de restreindre la liberté politique, mais d’éviter les excès susceptibles de fragiliser la stabilité institutionnelle, tout en préservant l’expression du pluralisme démocratique.