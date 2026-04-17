Présidentielle 2026 : Dr Brice HONDI du CEROW se réjouit de la validation du scrutin par la Cour constitutionnelle

Après la publication des grandes tendances par la CENA, la Cour constitutionnelle a proclamé, ce jeudi 16 avril 2026, les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Dr Brice HONDI, Président du Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CEROW), a réagi à cette actualité et se réjouit d’une confirmation de la volonté du peuple.

C’est une étape importante qui vient d’être franchie dans le processus électoral en cours au Bénin. La haute juridiction s’est prononcée sur le déroulement des opérations de vote du dimanche dernier. Elle a validé la sincérité, la transparence et la crédibilité de l’élection dans son ensemble et déclaré le scrutin du 12 avril régulier. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du duo de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, avec 94,27 % des suffrages exprimés au terme du scrutin.

Le taux de participation annoncé est de 63,55 %, marquant une progression par rapport aux 58,75 % annoncés initialement par la CENA. Pour le Président du Cercle des Élites de Romuald Wadagni, les résultats publiés par la Cour constitutionnelle « confirment de façon claire et sans équivoque la décision du peuple béninois d’opter pour une continuité dans l’exercice du pouvoir afin de garantir un développement durable de notre pays. » Il estime que ces chiffres renforcent « la légitimité du choix opéré par les citoyens dans les urnes, dans le respect des principes démocratiques ».

Le taux de participation de 63,55 % est, selon Dr Brice HONDI, une nouvelle preuve de la grande mobilisation des électeurs, à laquelle le CEROW a activement participé. Ceci à travers la mise en place d’une coordination dans les 24 circonscriptions électorales et des états-majors dans les 77 communes. Ces derniers ont développé une stratégie de porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens, notamment les artisans, les femmes et les jeunes, et leur présenter la vision du candidat Romuald Wadagni à travers son projet de société.

Il a salué toutes les institutions et l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation du scrutin, pour leur contribution à un processus apaisé et crédible. Pour Dr Brice HONDI, le temps est désormais au rassemblement et à l’action. « Le CEROW, fidèle à son engagement, restera mobilisé pour accompagner la mise en œuvre du projet de société de notre candidat élu, en apportant des idées novatrices et en jouant un rôle important de relais actif entre les populations et les décideurs », a-t-il réaffirmé.