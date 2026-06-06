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Bénin : un maire intérimaire désigné à la tête de Pobè

La commune de Pobè est désormais dirigée par un maire intérimaire après la nomination de l’ancien édile, Clément Kouchadé, au gouvernement. Koukpo Zinsou Côme a été désigné pour assurer la continuité de la gestion municipale en attendant la désignation d’un nouveau maire.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Politique
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Bénin : un maire intérimaire désigné à la tête de Pobè
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La gestion de la commune de Pobè connaît une transition à sa tête. Cette situation fait suite à la nomination de l’ancien maire, Clément Kouchadé, au poste de ministre de l’Enseignement secondaire dans le gouvernement de Romuald Wadagni.

Pour éviter toute vacance à la tête de la municipalité, l’ancien préfet du Plateau Daniel Valère Setonnougbo a pris un arrêté en date du 1er juin 2026 portant désignation d’un maire intérimaire. Koukpo Zinsou Côme, jusque-là premier adjoint au maire, est chargé d’assurer cette fonction par intérim.

Cette décision prise par l’autorité préfectorale vise à garantir la continuité du service public et la gestion des affaires courantes de la commune.

Le nouvel intérimaire devra assurer la stabilité de l’administration communale en attendant l’organisation de la procédure devant conduire à la désignation d’un nouveau maire de plein exercice.

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