Bénin : un lieutenant-colonel de l’armée écroué par la CRIET pour apologie de coup d’État

​Un officier supérieur des Forces armées béninoises (FAB) fait face à la rigueur de la justice spéciale. Le jeudi 4 juin 2026, à l’issue de sa présentation devant le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le lieutenant-colonel A. a été placé sous mandat de dépôt.

​Le haut gradé, toujours en activité au sein de l’armée, est officiellement poursuivi pour apologie d’actes contre la sûreté de l’État. Les faits qui lui sont reprochés trouvent leur source au sein d’un groupe de discussion de l’application de messagerie WhatsApp.

​Selon les information rapportées par Libre Express, le lieutenant-colonel aurait réagi à une publication qui évoquait la tentative de coup d’État déjouée contre l’ancien président Patrice Talon, survenue le 7 décembre 2025.

​Le commentaire écrit par le militaire a été jugé totalement inapproprié par les services de renseignement et de sécurité. Lors de son audition, le parquet spécial de la CRIET a interprété sa réaction comme une incitation ou une approbation manifeste des atteintes à l’ordre constitutionnel et à la stabilité des institutions républicaines.

​En détention provisoire dans l’attente de son jugement

​Face à la gravité des accusations qui pèsent sur ce cadre de l’armée, le juge des libertés et de la détention a ordonné son incarcération immédiate. Le lieutenant-colonel A. a ainsi été conduit en prison où il séjournera en détention provisoire en attendant l’ouverture de son procès.