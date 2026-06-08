BENIN WEB TV

CRIET: un prévenu risque 20 ans de prison pour des accusations de terrorisme et de projet d’extermination religieuse

​La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s’est penchée, lors de sa session criminelle du vendredi 5 juin 2026, sur le dossier d’un jeune homme poursuivi pour actes terroristes.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Sécurité
1 045vues
CRIET: un prévenu risque 20 ans de prison pour des accusations de terrorisme et de projet d’extermination religieuse
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter

L’accusé selon BIP Radio est soupçonné d’avoir rapporté et stocké des armes à feu à son domicile à la suite de plusieurs séjours suspects dans une localité du pays. L’élément le plus alarmant exposé à l’audience concerne les motivations idéologiques du prévenu. Selon les faits présentés par le ministère public, l’individu prônerait ouvertement l’extermination des fidèles d’une communauté religieuse pratiquée au Bénin.

​Face au juge, le jeune homme a rejeté en bloc l’intégralité des accusations portées contre lui. Cependant, le président du tribunal a rapidement opposé des éléments factuels et familiaux très lourds pour fragiliser sa ligne de défense.

D’une part, le propre père du prévenu, qui l’hébergeait, a formellement témoigné contre son fils auprès des enquêteurs, confirmant la détention et la présence d’armes au sein de la concession familiale. D’autre part, la fouille technique du téléphone portable du mis en cause a mis en évidence la présence de vidéos à caractère propagandiste faisant l’apologie de groupes terroristes actifs.

Pour sa défense, l’accusé a minimisé ces découvertes en affirmant qu’il ne s’agissait que de simples photos d’armes sans aucun lien avec des réseaux criminels, tout en ajoutant qu’il était totalement incapable de manipuler un fusil, une déclaration balayée par le substitut du procureur dont les conclusions de l’enquête prouvent le contraire.

​Estimant que la détention d’armes, l’endoctrinement numérique et les menaces d’extermination religieuse constituent des preuves matérielles et intentionnelles d’actes terroristes, le parquet spécial a eu la main lourde dans ses réquisitions. Le substitut du procureur a demandé à la Cour de condamner le prévenu à vingt ans d’emprisonnement, dont dix ans fermes, ainsi qu’à une amende pénale d’un million de francs CFA. À la suite de ces réquisitions, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour un verdict officiel attendu le 17 juillet 2026.

Articles liés

Mali : l’armée revendique des frappes aériennes à Gao et Kayes ayant fait plus de 50 mortsMali : l’armée revendique des frappes aériennes à Gao et Kayes ayant fait plus de 50 mortsBénin : cinq présumés braqueurs interpellés en flagrant délit à ParakouBénin : cinq présumés braqueurs interpellés en flagrant délit à ParakouNigeria : libération massive d’otages enlevés par Boko Haram à NgosheNigeria : libération massive d’otages enlevés par Boko Haram à NgosheMali : 20 ans de prison pour Yann Vézilier, l’agent français au cœur d’un bras de fer avec BamakoMali : 20 ans de prison pour Yann Vézilier, l’agent français au cœur d’un bras de fer avec Bamako

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV