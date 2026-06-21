Bénin : l’ONU salue l’engagement du gouvernement en faveur des réfugiés

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le samedi 20 juin 2026 à Natitingou, les Nations Unies ont salué les efforts du Bénin dans l’accueil et la protection des réfugiés et demandeurs d’asile. La cérémonie officielle, organisée à la Maison des jeunes de Natitingou, s’est tenue sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, en présence de plusieurs responsables nationaux et internationaux.

La Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin, Aminatou Sar, a mis en avant l’engagement des autorités béninoises et des communautés d’accueil face à une pression migratoire croissante dans la sous-région. Selon les chiffres présentés lors de la cérémonie, le Bénin accueille actuellement environ 29 000 réfugiés et demandeurs d’asile. À ce nombre s’ajoutent près de 14 000 personnes en attente de reconnaissance officielle de leur statut.

Ces données traduisent l’ampleur des défis auxquels le pays est confronté dans un contexte régional marqué par les déplacements forcés, les conflits et l’insécurité. En Afrique de l’Ouest, plusieurs pays continuent d’être affectés par des crises sécuritaires qui poussent des milliers de personnes à quitter leur lieu de résidence pour chercher protection ailleurs.

Le Bénin, frontalier de pays touchés par l’instabilité, se retrouve ainsi en première ligne dans la gestion humanitaire des réfugiés et demandeurs d’asile. Pour les Nations Unies, l’accueil de ces populations traduit à la fois une responsabilité humanitaire et un effort institutionnel de la part des autorités béninoises.

Dans son intervention, Aminatou Sar a estimé que les chiffres enregistrés au Bénin montrent une pression réelle sur le pays, mais aussi l’engagement du gouvernement et du peuple béninois à offrir accueil et protection aux personnes contraintes de fuir leur pays ou leur zone d’origine. Elle a également rappelé que les agences onusiennes restent mobilisées aux côtés de l’État béninois, notamment dans les domaines de l’alimentation, de l’accès aux soins, de la scolarisation des enfants réfugiés et du soutien psychosocial.

Santé, éducation, emploi : le gouvernement met en avant son dispositif

Présent à la cérémonie, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, a rappelé l’existence d’un cadre juridique et institutionnel destiné à garantir aux réfugiés l’accès aux services sociaux de base. Il a notamment évoqué la santé, l’éducation, l’emploi et la protection sociale.

Le gouvernement béninois met également en avant la nécessité de concilier protection humanitaire et sécurité nationale. Pour les autorités, l’accueil des réfugiés doit s’accompagner de mécanismes efficaces d’identification, d’enregistrement et de contrôle. Cette approche vise à répondre aux besoins de protection des personnes déplacées, tout en tenant compte des exigences sécuritaires du pays.

Le Bénin a par ailleurs réaffirmé son attachement au principe de non-refoulement, prévu par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, que le pays a ratifiée. Ce principe interdit de renvoyer une personne vers un territoire où sa vie ou sa liberté pourrait être menacée.

Les réfugiés mis au centre de la cérémonie

Au-delà des discours officiels, la journée a aussi été marquée par la valorisation des réfugiés eux-mêmes. Des stands présentant leurs activités génératrices de revenus ont été visités par les officiels. Cette mise en avant visait à montrer que les personnes réfugiées ne sont pas seulement bénéficiaires d’une assistance, mais peuvent également contribuer à la vie économique et sociale des communautés qui les accueillent.

La cérémonie s’est achevée par une opération de plantation d’arbres, symbole d’ancrage, de résilience et de participation à la vie locale. Le thème international retenu cette année, « Jusqu’à ce que tout le monde soit en sécurité », a servi de fil conducteur aux échanges.

Dans un contexte africain marqué par une forte progression des déplacements forcés, la célébration de Natitingou a permis de rappeler l’importance de la solidarité envers les réfugiés, mais aussi les responsabilités partagées entre l’État, les organisations internationales, les collectivités locales et les communautés d’accueil.