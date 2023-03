Bénin: le Plan Cadre de Coopération des Nations Unies approuvé

Le Bénin s’est donné une orientation dans sa politique de développement. Un document déclinant le Plan National de Développement 2018-2025 et du Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026 élaboré d’accord parties a reçu l’assentiment du gouvernement en conseil des ministres de ce mercredi.

L’ambition de l’Agenda 2030 des Nations Unies, par l’action de la communauté internationale, consiste à faire advenir des « populations plus résilientes, en bon état de santé et de nutrition, mieux éduquées, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagées pour un développement durable, participatif et inclusif ».

Dans cette perspective, un Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2023-2026 a été élaboré d’accord partie. Ce document élaboré a pour objectif d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies, des priorités nationales déclinées dans le Plan National de Développement 2018-2025 et le Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026.

Soumis à l’approbation du gouvernement, le document a été approuvé en conseil des ministres de ce mercredi 1er Mars 2023. D’un coût global de 377 411 650 000 FCFA sur la période de référence, dont 148 500 000 000 FCFA à la charge du Bénin et en lien étroit avec les priorités du gouvernement, ce plan cadre s’articule autour des axes stratégiques suivants :

assurer la transformation structurelle de l’économie et la résilience aux chocs ;

garantir la protection sociale et l’accès équitable, inclusif et de qualité aux services sociaux de base ;

consolider la démocratie, l’État de droit, la bonne gouvernance et la cohésion sociale.

Il revient au ministre de l’Économie et des Finances après l’approbation de ce plan cadre, d’apposer sa signature les jours à venir en attendant la formulation des projets et programmes appropriés à l’orientation donnée au développement du pays.