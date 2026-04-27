Bénin : les forces de défense désormais autorisées à enseigner dans les universités

Par décret présidentiel, les personnels des forces de défense et de sécurité peuvent désormais intervenir dans l’enseignement supérieur. Une réforme qui ouvre l’université à des profils issus des corps militaires et paramilitaires.

Le Président de la République, Patrice Talon, a pris le décret n°2026-116 du 11 mars 2026 portant conditions d’emploi à la fonction enseignante de personnels des forces de défense, de sécurité et assimilés dans les universités publiques du Bénin.

Selon l’article 1 du décret , « les personnels des Forces de défense, de sécurité et assimilés (…) sont autorisés à servir en qualité d’enseignant ou de chercheur dans les universités publiques, centres de recherche et structures d’application du Bénin ». Le texte précise également que cette possibilité concerne notamment les agents des forces armées, de la police républicaine, des douanes ainsi que des eaux, forêts et chasse.

À travers cette réforme, l’exécutif entend valoriser l’expertise professionnelle et l’expérience de terrain de ces agents dans des domaines techniques, scientifiques et stratégiques, en appui à la formation universitaire.

Toutefois, cette intégration dans le corps enseignant n’est pas automatique. Le décret encadre strictement les conditions d’accès, notamment en matière de qualifications académiques et de procédure d’affectation dans les structures universitaires.

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