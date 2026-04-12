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Bénin : Patrice Talon vote pour la dernière fois en tant que président de la République

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a accompli son devoir civique ce dimanche 12 avril 2026 à Cotonou.

Le · MàJ le
Politique
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Bénin : Patrice Talon vote pour la dernière fois en tant que président de la République
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Le président béninois Patrice Talon s’est rendu aux urnes ce dimanche 12 avril 2026 à l’École primaire publique Charles Guillot, située à Zongo, dans la ville de Cotonou. Il a voté aux environs de 10 heures, marquant ainsi sa dernière participation à une élection présidentielle en tant que chef de l’État.

À ses côtés, la première dame Claudine Talon a également accompli son devoir civique dans une atmosphère calme.

Après avoir glissé son bulletin dans l’urne, le président sortant a adressé un message aux citoyens, les invitant à voter dans la paix et la sérénité. « Ma prochaine destination, c’est la retraite… Pour moi, le meilleur reste à venir pour le Bénin », a-t-il déclaré.

Patrice Talon a par ailleurs assuré qu’il respectera le choix issu des urnes et qu’il adoptera une posture d’ancien président, quel que soit le vainqueur du scrutin.

Pour cette sortie, il était accompagné notamment de Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement.

Plus tôt dans la matinée, le candidat Romuald Wadagni a également voté en compagnie de son épouse à Lokossa, dans le département du Mono, peu après 8 heures.

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