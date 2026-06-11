Bénin : les exportations bondissent à 223,96 milliards FCFA au premier trimestre 2026

Les exportations de marchandises du Bénin ont fortement progressé au premier trimestre 2026, atteignant 223,96 milliards de FCFA selon l’INStaD. Cette hausse, portée principalement par le coton, le soja et les graines oléagineuses, contraste toutefois avec un déficit commercial encore important, les importations restant presque deux fois supérieures aux ventes à l’extérieur.

Les exportations de marchandises du Bénin se sont établies à 223,96 milliards de FCFA, environ 341 millions d’euros, au premier trimestre 2026, en hausse de 78,3 % par rapport au trimestre précédent et de 51,1 % sur un an, selon le bulletin trimestriel du commerce extérieur publié par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD). La progression est portée par les graines et fruits oléagineux, les fèves de soja et le coton.

Le coton non cardé reste le premier produit vendu à l’étranger, pour 70,2 milliards de FCFA et 74 011 tonnes, soit 31,3 % des exportations du trimestre. Il devance un poste atypique, la réexportation de bateaux spécialisés tels que dragueurs et bateaux-pompes, expédiés vers la Côte d’Ivoire pour 49,1 milliards de FCFA, soit 21,9 % du total. Suivent les tourteaux et résidus solides (17,3 milliards), les graines et fruits oléagineux (15,0 milliards) et les fèves de soja. Les dix premiers produits représentent 83,6 % des ventes à l’extérieur.

Le Bangladesh demeure le premier client du Bénin, avec 30,6 % de la valeur des exportations, pour un unique produit, le coton, acheté à hauteur de 68,6 milliards de FCFA. La Côte d’Ivoire occupe le deuxième rang avec 22,8 %, en raison presque exclusivement de la réexportation des bateaux spécialisés. L’Inde suit avec 9,4 %, pour des achats de soja et de tourteaux. Au sein de la CEDEAO, où les ventes béninoises totalisent 70,1 milliards de FCFA, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Togo sont les trois premiers débouchés.

Les importations de marchandises ont reculé de 17,6 % sur un trimestre et de 41,1 % sur un an, pour s’établir à 428,95 milliards de FCFA, environ 654 millions d’euros. Cette baisse tient principalement au repli des achats de riz semi-blanchi et d’huiles de pétrole. La balance commerciale reste déficitaire de près de 205 milliards de FCFA sur le trimestre, le taux de couverture des importations par les exportations s’établissant à environ 52 %.

Asie et négoce régional

La géographie des échanges confirme le poids de l’Asie comme principale destination des produits béninois, le coton alimentant à lui seul la relation avec le Bangladesh. Pour les importations, la Chine est le premier fournisseur avec 22,2 % des achats, devant l’Inde (18,0 %), d’où provient l’essentiel du riz, et la Fédération de Russie (10,0 %), qui fournit engrais et produits pétroliers. La France se classe au quatrième rang avec 8,4 %, principalement pour des médicaments.

Dans l’espace CEDEAO, les importations béninoises ont chuté de 32,8 % pour revenir à 41,3 milliards de FCFA, le Nigeria restant de loin le premier fournisseur régional avec 53,3 % des achats, devant la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Le bulletin précise que ces statistiques portent sur 43 des 61 bureaux de douane, soit un taux de couverture de 70,5 %, et qu’elles sont sujettes à des révisions périodiques. Les exportations sont évaluées en valeur franco à bord et les importations en coût, assurance et fret. La publication a été mise en ligne en mai 2026.