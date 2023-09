Bénin: le gouvernement annonce une rencontre décisive avec les acteurs du Kpayo

- Publicité-

Le ministre Romuald Wadagni a réagi au drame de l’incendie d’un entrepôt à Sèmè Kraké samedi dernier. Face à la presse, le ministre de l’économie et des finances a dévoilé les mesures du gouvernement pour éviter les drames qui découlent de la vente illégale de l’essence.

Le samedi 23 septembre 2023, quatre membres du gouvernement se sont rendus aux chevets des victimes de l’incendie ravageur qui a fait plus de trente morts et une vingtaine de blessés à Sèmè Kraké dans la commune de Sèmè-Podji très tôt le matin.

Face à la presse, le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, a profité de l’occasion pour annoncer les mesures prises par le gouvernement contre la commercialisation de l’essence frelatée.

- Publicité-

« Ce qui s’est passé aujourd’hui nous montre qu’il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C’est pourquoi l’année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd’hui dans Gbédrjromèdé, St Michel, vous allez voir ces mini-stations en train d’être installées.

2000 sont arrivées depuis le mois de juin et d’ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l’activité de vente de ce carburant de le faire dans les conditions de sécurité totale », a expliqué le ministre Romuald Wadagni.

Une rencontre décisive avec les acteur du Kpayo

Sans plus tarder, une rencontre décisive entre les acteurs et le gouvernement est prévue pour la semaine prochaine, et un programme de réinsertion/reconversion des acteurs du kpayo sera lancé. « Dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs, poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d’être faites… Une partie des acteurs devra être reconvertie, formée et bénéficier d’un emploi décent pour nourrir leur famille », a-t-il annoncé.

- Publicité-

Le ministre Wadagni a précisé que l’objectif final est d’aller vers la professionnalisation du secteur des hydrocarbures, notamment ceux dont nous maîtrisons la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la distribution.

En attendant le lancement du programme et la fin des réflexions, au total, le gouvernement a recensé 54 000 points de vente de l’essence frelatée « kpayo » au Bénin.