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Le paquebot Oceania Regatta en croisière à Cotonou avec 575 passagers

Le Port autonome de Cotonou a accueilli, mardi 9 juin 2026, l’escale inaugurale du navire de croisière Oceania Regatta. Avec 575 passagers à bord et 389 membres d’équipage, cette arrivée marque une étape significative dans l’intégration progressive du Bénin aux grands itinéraires du tourisme maritime international.

Edouard Djogbénou
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Le paquebot Oceania Regatta en croisière à Cotonou avec 575 passagers
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Appartenant à la compagnie Oceania Cruises, le paquebot long de plus de 180 mètres effectuait une escale inédite dans la capitale économique béninoise. Cette première visite témoigne de l’intérêt croissant des armateurs pour la destination Bénin, perçue comme un marché émergent à fort potentiel culturel et touristique.

Au cours de leur séjour, rapporte Africaho, 373 croisiéristes ont pris part à des excursions organisées vers plusieurs sites emblématiques du pays. Ouidah, Porto-Novo et Ganvié figuraient notamment au programme, offrant aux visiteurs un aperçu du patrimoine historique, culturel et lagunaire béninois.

Pour le Port autonome de Cotonou et les acteurs du secteur touristique, cette escale représente bien plus qu’un simple arrêt technique. Elle constitue une vitrine stratégique pour la promotion de la destination Bénin auprès d’une clientèle internationale en quête d’expériences authentiques et de nouvelles escales hors des circuits traditionnels.

L’arrivée de l’Oceania Regatta s’inscrit ainsi dans une dynamique de repositionnement du port de Cotonou sur la carte mondiale du tourisme de croisière. Une dynamique porteuse de retombées économiques, mais aussi d’enjeux en matière d’accueil, d’infrastructures et de valorisation durable du patrimoine national.

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