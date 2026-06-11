Bénin : un immeuble bientôt vendu aux enchères pour une dette bancaire impayée

À la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée par une banque de la place, un immeuble situé à Akpakpa sera vendu aux enchères publiques le 22 juin 2026 devant le Tribunal de commerce de Cotonou. L’opération intervient dans le cadre du recouvrement d’une créance impayée.

Le lundi 22 juin 2026 à 11 heures précises, un immeuble situé dans le 1er arrondissement de Cotonou sera présenté aux enchères publiques devant le Tribunal de commerce de Cotonou.

Selon une ordonnance rendue le 4 juin 2026, cette vente intervient dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée à la demande de la Société Générale Bénin (SGB). L’établissement bancaire cherche à recouvrer une créance née d’un prêt accordé à la société SOFEP Sarl.

Le bien concerné est un immeuble bâti situé dans le quartier Akpakpa. Il est composé de deux bâtiments, dont un de type rez-de-chaussée plus trois étages (R+3) et un second de type rez-de-chaussée plus deux étages (R+2). L’ensemble est érigé sur une parcelle d’une superficie de 327 mètres carrés et fait l’objet d’un titre foncier régulièrement enregistré.

D’après les éléments du dossier, le propriétaire du bien, également caution hypothécaire de la société bénéficiaire du prêt, n’aurait pas permis à la banque de récupérer les sommes dues malgré plusieurs démarches et décisions judiciaires. L’institution financière a alors activé la garantie hypothécaire constituée sur l’immeuble.

La mise à prix a été fixée à 34,745 millions de francs CFA. Les offres devront être formulées par tranches de cinq millions de francs CFA. Les candidats à l’acquisition devront par ailleurs effectuer une consignation préalable de 20 millions de francs CFA auprès du greffe du Tribunal de commerce de Cotonou au moins cinq jours avant la vente.

Selon les conditions arrêtées par la juridiction commerciale, l’adjudicataire devra régler le montant de l’acquisition immédiatement après le prononcé de l’adjudication ou, au plus tard, dans un délai de vingt jours.

Cette vente constitue l’ultime étape d’une procédure judiciaire engagée pour permettre à la banque créancière de récupérer les fonds restés impayés après plusieurs années de contentieux.