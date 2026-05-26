Bénin : Djibril Mama Cissé Moussa prend les commandes du Ministère de l’Intérieur

Djibril Mama Cissé Moussa a officiellement pris fonction à la tête du ministère délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, après près de dix ans passés comme préfet du Borgou. Dans un contexte marqué par la menace terroriste au nord du Bénin , la criminalité transfrontalière et la fermeture persistante de la frontière nigérienne, il annonce vouloir renforcer la coopération sécuritaire avec les pays voisins.

Djibril Mama Cissé Moussa a pris officiellement ses fonctions de ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique mardi 26 mai au siège du ministère à Cotonou, en présence des membres du Conseil de cabinet, du comité des directeurs et des agents des différentes structures du département. Il succède à Alassane Seidou, en poste depuis mai 2021. Dans son allocution, le nouveau ministre a déclaré vouloir « poursuivre la dynamique insufflée avec rigueur et détermination » et s’est engagé à renforcer la coopération sécuritaire avec les pays voisins pour faire face aux menaces transfrontalières.

Citant le terrorisme, l’extrémisme violent, la criminalité transfrontalière et la cybercriminalité comme défis prioritaires, Mama Cissé a précisé qu’il travaillerait sous le leadership du président Wadagni à « promouvoir une approche commune avec les voisins ». Il a appelé les personnels du ministère à « faire preuve d’un sens élevé du devoir, d’esprit républicain et de responsabilité », affirmant qu’« aucun développement durable ne peut prospérer sans la paix, la stabilité et la sécurité ».

Alassane Seidou, qui laisse un bilan portant sur la sécurité publique, la protection civile, la gestion intégrée des espaces frontaliers et les affaires intérieures, a reçu les hommages du Secrétaire général du ministère et du représentant des partenaires sociaux avant de passer la main.

Un préfet du Borgou promu au niveau national

Administrateur civil de formation et ancien secrétaire général de la mairie de Parakou, Djibril Mama Cissé avait été nommé préfet du département du Borgou par le président Patrice Talon le 22 juin 2016. Il a occupé ce poste pendant près de dix ans, jusqu’à sa nomination dans le premier gouvernement Wadagni le 24 mai 2026. Le Borgou, dans le nord-est du Bénin, est l’un des départements les plus vastes et les plus peuplés du pays, avec Parakou comme chef-lieu, troisième ville béninoise.

Sous sa préfecture, il s’était distingué par un engagement documenté en faveur des droits de l’enfant. En 2017, il avait participé au lancement de la campagne nationale « Tolérance zéro » contre les violences et abus sexuels sur mineurs, en partenariat avec l’UNICEF. L’année suivante, en 2018, il avait réuni les chefs traditionnels du département dont l’empereur de Nikki, pour engager un dialogue sur le mariage des enfants, une pratique documentée dans les communes rurales du Borgou. Sa nomination dans un gouvernement à dominante technocratique est saluée dans les milieux de l’administration et par les habitants de Parakou sur les réseaux sociaux.

La prise de fonction de Mama Cissé intervient dans un contexte de pression sécuritaire croissante dans le nord du Bénin. Les provinces de l’Alibori et de l’Atacora enregistrent depuis 2020 des incidents liés à des groupes armés opérant depuis le Burkina Faso et le Niger. La tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 avait renforcé la vigilance des autorités sur la stabilité intérieure. La frontière avec le Niger reste fermée depuis le coup d’État de juillet 2023, réduisant les canaux de coopération sécuritaire bilatérale.

La double tutelle présidentielle directe sur l’Intérieur et la Défense, les deux ministères étant délégués auprès du président, et non de plein exercice, place Mama Cissé en coordination étroite avec son homologue Gildas Agonkan à la Défense, tous deux relevant directement de la présidence. La Police républicaine, dont 1 785 nouveaux agents avaient été recrutés et formés entre 2025 et 2026, constitue l’un des chantiers opérationnels immédiats du nouveau titulaire.