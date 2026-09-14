Au Kenya, quatre jours de soins gratuits pour traiter la fistule obstétricale à Voi

À Voi, dans le comté kényan de Taita Taveta, un camp médical gratuit doit ouvrir le 16 septembre au Moi County Referral Hospital pour les femmes vivant avec une fistule obstétricale ou certaines lésions périnéales liées à l’accouchement. L’opération, portée par Bomu Hospital avec le gouvernement du comté, durera quatre jours.

La fistule obstétricale est une ouverture anormale entre le canal génital et la vessie ou le rectum, le plus souvent après un travail prolongé et obstrué sans prise en charge obstétricale assez rapide. Elle peut entraîner des fuites urinaires ou fécales persistantes. L’UNFPA rappelle qu’elle est largement évitable et qu’une réparation chirurgicale permet de traiter de nombreux cas.

Au Kenya, l’agence des Nations unies estime à plus de 3 000 le nombre de nouveaux cas chaque année. Moins de la moitié des femmes concernées accéderaient à la chirurgie nécessaire, notamment en raison du coût, de la stigmatisation et du manque de services spécialisés dans certaines zones rurales.

Le camp de Voi prévoit aussi la prise en charge de déchirures périnéales liées à l’accouchement. Leur gravité varie, d’où la nécessité d’une évaluation par un professionnel de santé avant de décider du traitement. Les organisateurs annoncent des soins spécialisés gratuits pendant toute la durée de l’opération.

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Cette initiative intervient alors que le Kenya accélère son programme national Every Woman Every Newborn Everywhere 2026-2028. Le ministère de la Santé a annoncé début septembre 12,5 milliards de shillings kényans pour les interventions de santé maternelle et néonatale, ainsi que le recrutement de 5 000 infirmiers et sages-femmes afin d’améliorer l’accès aux soins et les systèmes de référence.

Les femmes du Taita Taveta concernées par une fistule ou une lésion d’accouchement sont invitées à se rendre au Moi County Referral Hospital de Voi. Le camp est annoncé du 16 au 19 septembre 2026.