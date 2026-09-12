À Nairobi, une journée sans téléphone pour couper avec les écrans

Le Westwood Hotel de Nairobi accueille ce samedi 12 septembre une journée entièrement sans téléphone. Organisé par Malaika Wellness Retreat, le Digital Detox Day se déroule de 8 heures à 17 heures avec une consigne affichée dès le départ, aucun portable n’est admis pendant l’événement.

Le programme mêle yoga en plein air, Zumba, méditation et séances de journaling. L’organisateur prévoit aussi des temps de pause, des échanges en groupe et une journée de restauration sur place, loin du rythme des notifications et des sollicitations numériques.

Le choix du téléphone éteint s’inscrit dans une conversation plus large sur la place des écrans dans les moments de repos. Une enquête de l’American Psychological Association avait observé des niveaux de stress déclarés plus élevés chez les personnes qui consultaient constamment leurs appareils que chez celles qui le faisaient moins souvent, sans établir à elle seule un lien de cause à effet.

Le sommeil fait partie des sujets les mieux documentés. Une étude publiée dans PLOS One et référencée sur PubMed a associé un temps d’écran plus long sur smartphone à une durée de sommeil plus courte et à une moins bonne efficacité du sommeil. Les auteurs décrivent une association et non la preuve qu’une journée hors ligne suffirait à modifier ces paramètres.

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Pour les habitudes du soir, le NHS recommande de limiter les activités stimulantes sur écran avant le coucher et de réserver un temps plus calme hors ligne. À Nairobi, le rendez-vous transpose cette idée sur une journée complète en remplaçant le téléphone par du mouvement, de l’écriture et des activités de pleine présence.

Le billet est annoncé à 7 500 shillings kényans. Il comprend notamment un thé à 10 heures, un déjeuner buffet et une pause thé à 16 heures, selon le programme publié par Malaika Wellness Retreat.