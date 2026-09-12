Marche lymphatique, ce que vaut vraiment la tendance qui promet de « dégonfler »

La « marche lymphatique » s’est installée ces dernières semaines sur TikTok et Instagram avec une promesse séduisante, celle d’atténuer les sensations de gonflement en marchant autrement. Derrière le nom nouveau, la méthode ressemble surtout à une marche consciente, à allure confortable, dos droit, bras mobiles et respiration ample.

Le terme ne désigne aucun protocole médical reconnu. Dans un décryptage publié ce 12 septembre, The Indian Express décrit un assemblage de gestes ordinaires que le corps mobilise déjà lorsqu’il bouge. Les contractions musculaires, les mouvements articulaires et les variations de pression liées à la respiration participent effectivement à la circulation de la lymphe.

Cette base physiologique explique pourquoi la marche peut avoir sa place dans la prise en charge du lymphœdème. Le service spécialisé de l’University Hospitals of North Midlands conseille aux patients de rester actifs et, pour ceux qui reprennent, de marcher peu mais régulièrement. Le NHS rappelle aussi que le mouvement musculaire aide le drainage lymphatique.

Elle ne transforme pas pour autant une promenade en cure « détox ». Les données disponibles ne montrent pas qu’une technique baptisée « marche lymphatique » soit supérieure à une marche classique chez une personne en bonne santé. Une sensation de jambes plus légères après avoir bougé peut survenir, mais elle ne prouve pas que l’organisme a été « nettoyé ».

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Pour tester la tendance sans la surcharger de promesses, on peut simplement marcher à une allure confortable, laisser les bras accompagner naturellement le pas et respirer sans forcer. L’objectif n’est ni de multiplier les gestes spectaculaires ni de rechercher un résultat immédiat. L’OMS rappelle que la marche compte parmi les formes d’activité physique utiles au quotidien.

Chez l’adulte, l’OMS recommande 150 à 300 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine, ou l’équivalent en activité soutenue. En présence d’un lymphœdème diagnostiqué, l’exercice doit rester progressif et s’intégrer au traitement conseillé par l’équipe soignante, notamment lorsqu’un vêtement de compression a été prescrit.

Un gonflement qui s’aggrave soudainement, ou une zone gonflée qui devient rouge, chaude ou douloureuse, mérite un avis médical plutôt qu’une routine vue sur les réseaux. University College London Hospitals recommande de contacter un médecin ou le service NHS 111 lorsque ces signes apparaissent.