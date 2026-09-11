À Abidjan, le bien-être au travail s’invite aux Oscars ce 12 septembre

La cinquième édition des Oscars des Artisans du Bien-Être et de la Qualité de Vie au Travail se tiendra samedi 12 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan. La cérémonie distinguera des initiatives africaines consacrées aux conditions de travail, à l’équilibre de vie et à la santé organisationnelle.

Le rendez-vous, présenté sous le nom de « Nuit du Bonheur au Travail », réunit des entreprises, des responsables des ressources humaines, des professionnels de la santé au travail et des acteurs de la communication. Les organisateurs annoncent plus de 300 professionnels attendus pour cette cinquième édition.

Le processus de sélection a commencé en août. Plus de 30 candidats ont présenté leurs projets lors des séances de « Grand Speech » des 12 et 13 août, face à un jury de sept personnalités issues des ressources humaines et de la santé au travail. Les projets sont évalués sur l’innovation, l’efficacité, la pérennité et la qualité de leur présentation.

Parmi les distinctions figurent notamment des prix consacrés à l’innovation en matière de bien-être et de qualité de vie au travail, à l’égalité et à l’équilibre de vie, ainsi qu’aux technologies appliquées au bien-être des salariés. La remise des trophées est prévue après la proclamation des résultats intervenue le 14 août.

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Le Bénin a déjà été remarqué dans ce palmarès. Lors de la quatrième édition, organisée le 30 août 2025 à Abidjan, le Port autonome de Cotonou avait été distingué après avoir présenté ses pratiques liées aux conditions de travail et au développement des compétences.

Dans sa communication publiée après la cérémonie, le Port autonome de Cotonou avait cité la qualité des relations humaines, le climat social, la formation continue et l’accompagnement professionnel parmi les éléments examinés. L’établissement béninois avait remporté l’Oscar de la meilleure initiative « Employabilité et développement professionnel » dans la catégorie Grandes Entreprises.