Au Sénégal, le « damp » revient dans les instituts de bien-être

À Dakar, le « damp », massage traditionnel longtemps associé aux femmes enceintes, aux jeunes mères et aux bébés, retrouve une place dans les instituts de bien-être. L’Agence de presse sénégalaise a documenté le 10 septembre cette pratique transmise dans les familles et désormais proposée à une clientèle plus large.

Le soin repose sur des gestes manuels et, selon les praticiennes interrogées par l’APS, sur l’usage d’huiles ou de beurres végétaux comme le karité, l’huile de palmiste ou le touloucouna. Les protocoles varient selon les personnes, les habitudes et les produits acceptés par la cliente.

À Dakar, cette remise en avant du « damp » s’inscrit aussi dans l’essor des offres de détente et de soins corporels. L’APS cite notamment le centre Revival, aux Almadies, qui travaille avec une praticienne spécialisée dans ce massage traditionnel.

Le discours autour de cette pratique demande toutefois de distinguer bien-être et promesse de soin. Les bénéfices thérapeutiques avancés par certaines praticiennes ne remplacent ni un diagnostic ni un suivi médical, en particulier pendant la grossesse ou après un accouchement.

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L’American College of Obstetricians and Gynecologists indique qu’un massage peut être pratiqué pendant la grossesse, notamment pour la relaxation. L’organisme recommande d’informer le praticien de la grossesse et de privilégier une position sur le côté plutôt qu’allongée sur le ventre.

Des recommandations cliniques du NHS Borders rappellent aussi que le massage doit être évité dans certaines situations, notamment en cas d’infection cutanée, de plaie, de saignement, d’antécédent de thrombose veineuse profonde ou de complication obstétricale nécessitant une surveillance particulière.

Pour une femme enceinte, l’ACOG conseille de s’adresser à un professionnel formé au massage prénatal et de signaler sa grossesse même lorsqu’elle n’est pas encore visible.