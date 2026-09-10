Angola : TotalEnergies annonce Acacia-5, une nouvelle découverte sur le bloc 17

TotalEnergies a annoncé jeudi 10 septembre 2026 une nouvelle découverte pétrolière en Angola, réalisée avec le puits Acacia-5 sur le bloc offshore 17. Le groupe français indique que ce développement doit ajouter environ 6 000 barils par jour à la production du bloc, l’un de ses principaux actifs dans le pays.

La découverte a été réalisée en juin 2026 et TotalEnergies prévoit une mise en production accélérée, dans un délai de trois mois après le forage. Le groupe mise sur les infrastructures déjà en service du bloc 17 pour raccorder rapidement ces volumes supplémentaires.

Le bloc 17, situé en offshore profond au large de l’Angola, regroupe notamment les pôles Girassol, Dalia, Pazflor et CLOV. TotalEnergies y est opérateur et y poursuit depuis plusieurs années des projets d’extension destinés à ralentir le déclin naturel des champs matures.

L’annonce intervient alors que l’Angola cherche à maintenir sa production pétrolière autour d’un million de barils par jour. En 2025, les projets Begonia et CLOV Phase 3, également exploités par TotalEnergies, avaient ajouté ensemble 60 000 barils par jour de capacité de production au large du pays. La veille, le groupe avait annoncé 10 milliards de dollars d’investissements en Angola sur cinq ans.

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Deux nouveaux blocs dans le bassin du Bas-Congo

Parallèlement à Acacia-5, TotalEnergies a conclu avec l’Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocombustibles (ANPG) des accords lui permettant de prendre une participation opérée de 40 % dans les blocs 17/25 et 32/21, dans le bassin du Bas-Congo.

Ces deux zones avaient déjà fait l’objet d’un encadrement réglementaire par les autorités angolaises. Des décrets présidentiels publiés fin juillet 2026 ont approuvé les contrats de services à risque correspondants et désigné TotalEnergies EP Angola comme opérateur des concessions 17/25 et 32/21.

Le groupe présente l’Angola comme l’un de ses marchés africains stratégiques. Il y opère plusieurs licences en offshore profond et très profond et se classe comme premier opérateur pétrolier du pays, avec environ 1 500 employés selon ses données institutionnelles.

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Les blocs 17/25 et 32/21 s’ajoutent à un portefeuille déjà centré sur les blocs 17 et 32, où TotalEnergies exploite plusieurs unités flottantes de production. Le 9 septembre, ExxonMobil avait de son côté annoncé une découverte pétrolière dans le bloc 15. Les nouveaux contrats de TotalEnergies couvrent des travaux de prospection, de recherche, de développement et de production d’hydrocarbures liquides et gazeux.