Angola : TotalEnergies prévoit 10 milliards de dollars d’investissements sur cinq ans

TotalEnergies prévoit d’investir avec ses partenaires 10 milliards de dollars en Angola au cours des cinq prochaines années, a annoncé mercredi 9 septembre son PDG Patrick Pouyanné à Luanda. Le groupe entend soutenir plusieurs projets pétroliers et maintenir sa production dans le pays, alors que l’Angola cherche à stabiliser son offre autour d’un million de barils par jour.

Le groupe français est le premier opérateur pétrolier du pays. Patrick Pouyanné a indiqué qu’il produit actuellement autour de 450 000 barils par jour en Angola et veut préserver ce niveau grâce à de nouveaux investissements dans l’exploration et le développement de champs offshore.

Cette annonce intervient lors de la conférence Angola Oil & Gas 2026, organisée les 9 et 10 septembre au Centro de Convenções de Talatona, à Luanda. Le programme officiel de l’événement confirme la participation de Patrick Pouyanné parmi les principaux dirigeants du secteur réunis pour discuter des investissements énergétiques dans le pays.

Parmi les principaux projets concernés figure Kaminho, dont le coût est estimé à 6 milliards de dollars. Situé à environ 100 kilomètres au large des côtes angolaises dans le bassin de la Kwanza, il doit entrer en production en 2028 et devenir le septième projet de TotalEnergies équipé d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement dans le pays.

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Kaminho au cœur de la stratégie offshore

TotalEnergies avait pris en mai 2024, avec Petronas et Sonangol, la décision finale d’investissement pour Kaminho. Le projet doit développer les champs de Cameia et Golfinho, avec une production attendue à terme autour de 70 000 barils par jour, selon le groupe. L’entreprise affirme également vouloir limiter le torchage de routine grâce à un FPSO entièrement électrique.

Patrick Pouyanné a aussi annoncé la signature de nouvelles licences d’exploration offshore en partenariat avec ExxonMobil et le lancement d’une initiative de géosciences utilisant l’intelligence artificielle pour identifier de nouvelles opportunités dans le bassin angolais. Cette offensive s’inscrit dans un contexte où les autorités angolaises ont réformé le cadre du secteur afin d’attirer davantage de capitaux dans des champs offshore arrivés à maturité.

Présente en Angola depuis 1953, TotalEnergies y emploie environ 1 500 personnes et opère plusieurs licences en eaux profondes, notamment les blocs 17 et 32. Le groupe détient également des intérêts dans Angola LNG et développe, avec Sonangol et Greentech, la centrale solaire de Quilemba dans la province de Huíla.