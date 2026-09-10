Burkina Faso : TEXFORCES-BF, une usine textile de 17 milliards FCFA inaugurée à Bobo-Dioulasso

Le président burkinabè Ibrahim Traoré a inauguré mercredi 9 septembre 2026 à Logofourousso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, le complexe industriel Textile des Forces du Burkina Faso (TEXFORCES-BF). L’unité, évaluée à 17 milliards de francs CFA, doit transformer localement le coton et produire des effets d’habillement destinés notamment aux forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la Patrie et au marché civil.

Selon le gouvernement burkinabè, TEXFORCES-BF dispose d’une capacité initiale de transformation supérieure à 12 tonnes de coton-fibre par jour. Les autorités annoncent une production annuelle pouvant atteindre 20 millions de mètres de tissu, environ 6 millions de tenues, 6 millions de tee-shirts et plus d’un million de paires de chaussettes.

Le ministère burkinabè de l’Économie et des Finances chiffre l’investissement à 17 milliards FCFA. D’après les données officielles reprises par l’agence Xinhua et l’agence APA, le complexe devrait créer environ 600 emplois directs et 15 000 emplois indirects dans sa phase initiale.

L’usine s’inscrit dans la stratégie des autorités visant à accroître la transformation locale du coton, l’une des principales productions agricoles du pays, et à réduire les importations de produits textiles finis. Le gouvernement présente également le projet comme un moyen de conserver davantage de valeur ajoutée sur le territoire national.

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Des ambitions de montée en puissance

À terme, les autorités burkinabè affichent l’objectif de porter la transformation à 50 000 tonnes de coton par an, avec une capacité de tissage pouvant atteindre 100 millions de mètres de tissu et plus de 20 millions de pièces confectionnées annuellement. Elles évoquent également un potentiel de 20 000 emplois directs et de 60 000 emplois ou moyens d’existence soutenus dans l’écosystème cotonnier.

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a présenté TEXFORCES-BF comme un outil destiné à répondre d’abord aux besoins nationaux tout en préparant une ouverture vers les marchés sous-régionaux. Le complexe doit produire pour les secteurs militaire, paramilitaire, professionnel et civil.

La mise en service de TEXFORCES-BF intervient dans un contexte où le Burkina Faso cherche à développer davantage d’unités de transformation de ses matières premières. À Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays et important bassin industriel, les autorités veulent faire du complexe un maillon d’une filière textile intégrée autour du coton produit localement.