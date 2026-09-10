IA : la BRI alerte sur de nouveaux risques pour la stabilité financière

La Banque des règlements internationaux (BRI) a averti jeudi 10 septembre 2026 à Mumbai que l’essor rapide de l’intelligence artificielle crée de nouveaux risques pour la stabilité financière, alors que les investissements dans les infrastructures d’IA prennent une ampleur susceptible d’influencer les conditions économiques mondiales.

Son directeur général, Pablo Hernández de Cos, s’exprimait au Global Fintech Fest. Il a souligné que l’IA agit à la fois sur la demande, l’offre, les marchés financiers et la productivité, ce qui rend plus difficile pour les banques centrales l’évaluation de l’économie et la calibration de leur politique monétaire.

La BRI estime que les cinq plus grandes entreprises technologiques devraient consacrer plus de 1 000 milliards de dollars à l’IA sur la période 2025-2026. Des prévisions sectorielles citées par l’institution évaluent par ailleurs les investissements mondiaux dans l’IA à environ 500 milliards de dollars aujourd’hui, avec un potentiel allant jusqu’à 4 000 milliards de dollars en 2030.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un recours croissant à la dette et à des financements privés parfois moins transparents. Pour la BRI, cette évolution peut accroître la vulnérabilité du système financier si les rendements attendus des investissements dans l’IA ne se matérialisent pas ou si les conditions de financement se durcissent.

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L’institution avait déjà averti en juin que la concurrence entre grands groupes technologiques pouvait alimenter un surinvestissement comparable à certaines vagues d’innovation passées. Une correction brutale des valorisations ou un retrait rapide du financement pourrait alors se transmettre aux marchés et à l’économie réelle.

Des gains de productivité, mais des effets difficiles à mesurer

La BRI ne remet pas en cause le potentiel économique de l’intelligence artificielle. Pablo Hernández de Cos a cité des travaux montrant que l’IA générative peut améliorer la productivité de 10 % à 65 % sur certaines tâches, notamment lorsqu’elle assiste les salariés dans la rédaction, l’analyse ou le traitement de l’information.

Ces gains ne sont toutefois pas uniformes. Les effets dépendent du secteur, de la qualité des modèles, des compétences disponibles et de la capacité des entreprises à réorganiser leur fonctionnement autour de ces nouveaux outils. Certaines professions, notamment dans le service client et le développement informatique, pourraient aussi être davantage exposées à l’automatisation.

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Pour les banques centrales, l’incertitude porte également sur le rythme auquel ces gains se diffuseront dans l’économie. Une hausse durable de la productivité peut soutenir la croissance sans provoquer nécessairement davantage d’inflation, mais une vague d’investissement très rapide peut aussi stimuler la demande, les prix des actifs et les besoins de financement avant que les gains de production ne soient pleinement visibles.

Les banques centrales appelées à surveiller le financement de l’IA

Le directeur général de la BRI a insisté sur la nécessité de suivre les liens entre l’IA, le crédit, les marchés financiers et les chaînes mondiales d’approvisionnement. La demande en semi-conducteurs, centres de données, énergie et équipements spécialisés redistribue déjà une partie des flux commerciaux vers les économies capables de fournir ces infrastructures.

Selon la BRI, les économies avancées devraient bénéficier les premières des gains liés à l’IA, mais certains pays émergents disposent d’atouts pour réduire l’écart lorsqu’ils combinent infrastructures numériques, compétences et accès au financement. À Mumbai, Pablo Hernández de Cos a cité l’Inde parmi les économies susceptibles de profiter de cette dynamique grâce à l’ampleur de son infrastructure numérique.