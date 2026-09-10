Nvidia vise jusqu’à 2 GW d’infrastructures d’IA en Australie d’ici 2027

Nvidia a annoncé mercredi 9 septembre 2026 à Melbourne un partenariat avec plusieurs opérateurs australiens du cloud et des centres de données afin d’accroître fortement les capacités locales de calcul dédiées à l’intelligence artificielle. Le groupe américain et ses partenaires visent un déploiement pouvant atteindre 2 gigawatts d’ici 2027.

Publié le 10 sept. 2026 à 04:08 · Mis à jour le 10 sept. 2026

Le dispositif réunit Firmus, Sharon AI, IREN, Megaport, ResetData, CDC, NEXTDC et AirTrunk. Ces entreprises doivent fournir et exploiter les terrains, l’alimentation électrique et les infrastructures de centres de données nécessaires à plusieurs générations de plateformes de calcul Nvidia.

Nvidia fournira de son côté sa plateforme DSX, ses accélérateurs, ses technologies de réseau, ses logiciels et un accompagnement technique. Le constructeur présente ces installations comme des « usines d’IA », conçues pour entraîner et exécuter des modèles à grande échelle.

Selon l’entreprise, les capacités annoncées doivent être accessibles aux start-up, universités, chercheurs, entreprises et développeurs australiens. Nvidia cite notamment Heidi et Atlassian parmi les organisations susceptibles d’utiliser ses outils et ses modèles ouverts Nemotron pour développer des applications et des agents d’IA adaptés au marché local.

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Certains partenaires ont déjà engagé des projets de grande ampleur. Sharon AI prévoit par exemple de déployer jusqu’à 68 000 GPU Nvidia, tandis que CDC indique exploiter plus de 550 mégawatts de capacité en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec 800 mégawatts supplémentaires en construction.

Une montée en puissance des « usines d’IA »

L’annonce illustre l’accélération mondiale des investissements dans les infrastructures destinées à l’intelligence artificielle. Les centres de données doivent disposer de davantage de puissance électrique, de systèmes de refroidissement adaptés et de réseaux capables de relier des milliers de processeurs spécialisés.

Firmus développe notamment Project Southgate, présenté comme un ensemble d’infrastructures d’IA destinées à l’Australie et à la région Asie-Pacifique. IREN travaille également avec Nvidia sur de grands centres de calcul combinant accès à l’électricité, terrains, bâtiments et déploiement de GPU.

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Reuters a confirmé jeudi 10 septembre l’accord entre Nvidia et le groupe d’opérateurs australiens, ainsi que l’objectif pouvant atteindre 2 gigawatts de capacité liée à l’IA en 2027.

Une capacité pouvant atteindre 2 GW en 2027

Nvidia estime que l’Australie dispose d’atouts pour accueillir ces infrastructures, notamment un secteur numérique développé, des ressources énergétiques et des compétences technologiques. Les partenaires doivent exploiter les installations, tandis que Nvidia restera fournisseur de la plateforme de calcul et des logiciels.

Selon Nvidia, les projets annoncés doivent porter la capacité totale concernée jusqu’à 2 gigawatts en 2027.