Amazon commande six lancements supplémentaires d’Ariane 6 pour sa constellation Leo

Amazon Leo a commandé six lancements supplémentaires d’Ariane 64 à Arianespace, a annoncé mercredi 9 septembre 2026 l’opérateur européen lors de l’International Space Summit à Paris. L’accord porte de 18 à 24 le nombre de missions Ariane 6 prévues pour déployer la constellation internet d’Amazon en orbite basse jusqu’en 2031.

Les six nouveaux vols doivent commencer en 2029 depuis le Centre spatial guyanais, en Guyane française. Ils utiliseront Ariane 64, la version la plus puissante d’Ariane 6, équipée de quatre propulseurs d’appoint et conçue pour emporter de lourdes charges vers l’orbite basse.

Le contrat prolonge l’accord signé en 2022 entre Amazon et Arianespace, qui portait initialement sur 18 lancements. Pour le programme Ariane 6, cette commande apporte davantage de visibilité commerciale au moment où l’Europe cherche à accélérer la cadence de son nouveau lanceur lourd et à consolider son autonomie d’accès à l’espace.

Arianespace indique avoir déjà placé 100 satellites Amazon Leo en orbite au cours de trois missions Ariane 6 réalisées en moins de cinq mois en 2026. Plus de 25 % des satellites de la constellation déployés à ce jour ont ainsi été lancés depuis l’Europe, selon l’entreprise.

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Amazon développe Leo pour fournir un accès internet haut débit et à faible latence depuis une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Le réseau doit concurrencer notamment Starlink de SpaceX, tandis que le groupe américain accélère les lancements afin d’étendre progressivement sa couverture mondiale.

Ariane 64 monte en puissance

La troisième mission Amazon Leo opérée par Arianespace, le 17 juin, a placé 36 satellites en orbite. Elle utilisait les nouveaux propulseurs P160C développés par ArianeGroup, qui augmentent la capacité d’emport d’Ariane 64 de plus de deux tonnes par rapport à la configuration précédente.

Les deux premiers vols de la série avaient emporté 32 satellites chacun. L’intégration des P160C a donc permis d’augmenter le nombre d’appareils lancés en une seule mission, un enjeu central pour les constellations qui nécessitent des dizaines de tirs afin d’atteindre leur taille opérationnelle.

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Reuters souligne que l’accord renforce aussi la dépendance d’Amazon envers les capacités européennes alors que l’offre de lancement américaine reste contrainte. Le groupe a jusqu’ici largement utilisé les fusées Atlas V de United Launch Alliance, la coentreprise de Boeing et Lockheed Martin, en complément d’autres lanceurs prévus dans son manifeste.

Amazon accélère le déploiement de Leo

Amazon avait initialement prévu une constellation de 3 232 satellites. Le groupe avait obtenu en juin un assouplissement d’une échéance réglementaire qui lui imposait auparavant d’en lancer la moitié durant l’été, après avoir invoqué une disponibilité insuffisante des lanceurs.

Le programme, longtemps connu sous le nom de Project Kuiper, vise des particuliers, entreprises et administrations situés au-delà de la couverture des réseaux terrestres classiques. Le déploiement de la constellation d’Amazon s’inscrit dans une compétition mondiale pour l’internet par satellite, dominée jusqu’ici par Starlink.

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Avec les six missions annoncées mercredi, le calendrier confié à Arianespace s’étend désormais jusqu’en 2031. Les nouveaux lancements doivent tous partir du port spatial européen de Kourou, où les précédentes missions Amazon Leo ont également été préparées et opérées.