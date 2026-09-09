Apple dévoile l’iPhone 18 Pro à 1 199 dollars et son premier smartphone pliable

Apple a dévoilé mercredi 9 septembre 2026 à Cupertino, en Californie, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, au cours de son premier grand lancement de produits sous la direction de son nouveau PDG, John Ternus. La présentation ouvre une nouvelle séquence pour le groupe américain, qui mise sur de nouveaux processeurs, davantage d’intelligence artificielle embarquée et une incursion dans le marché des smartphones pliables.

L’iPhone 18 Pro est proposé aux États-Unis à partir de 1 199 dollars, tandis que le Pro Max démarre à 1 299 dollars. Les deux appareils sont commercialisés avec 256 Go de stockage dans leur configuration de base, et Apple ajoute pour la première fois une option de 2 To sur ses modèles Pro.

Les nouveaux téléphones embarquent la puce A20 Pro, gravée en 2 nanomètres, conçue pour accroître les performances de calcul et les capacités d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Apple met notamment en avant une exécution plus rapide des fonctions d’Apple Intelligence et de Siri, avec un traitement local destiné à limiter l’envoi de données vers le cloud.

Le lancement intervient huit jours après la prise de fonctions de John Ternus à la tête d’Apple, en remplacement de Tim Cook. Ancien responsable de l’ingénierie matérielle du groupe, le dirigeant a choisi la grand-messe annuelle de l’iPhone pour sa première présentation majeure comme PDG.

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Apple a également présenté son premier smartphone pliable, entrant sur un segment déjà occupé par Samsung, Google, Motorola et plusieurs constructeurs chinois. Cette arrivée constitue l’un des changements de format les plus importants pour l’iPhone depuis la suppression du bouton d’accueil physique avec l’iPhone X en 2017.

Apple accélère sur l’intelligence artificielle embarquée

Au cœur de la nouvelle gamme, la puce A20 Pro doit permettre à Apple de faire fonctionner davantage de modèles d’intelligence artificielle sans connexion permanente à des serveurs distants. Le groupe présente cette architecture comme un moyen de combiner performances, rapidité et confidentialité, alors que la concurrence entre fabricants se déplace de plus en plus vers les assistants capables d’agir directement dans les applications.

Les iPhone 18 Pro bénéficient également d’améliorations de l’appareil photo et de la gestion thermique. Le processeur doit soutenir des fonctions de photographie avancée, de traitement vidéo et de calcul intensif tout en maintenant les performances plus longtemps lors des usages lourds.

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Un lancement stratégique pour le nouveau PDG

Le rendez-vous de Cupertino intervient dans un contexte de forte pression sur les coûts des composants, notamment la mémoire. Malgré cette hausse, Apple a limité l’augmentation du prix de ses modèles Pro à 100 dollars par rapport à la génération précédente aux États-Unis.

Le groupe continue de tirer une part majeure de ses revenus de l’iPhone. Selon Reuters, le smartphone a représenté 209,6 milliards de dollars de ventes sur le dernier exercice fiscal, soit un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires d’Apple. Le succès commercial de cette nouvelle gamme constituera donc l’un des premiers tests importants pour John Ternus à la tête du groupe.