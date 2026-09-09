OpenAI pousse son IA dans la conception de puces après l’expérience Jalapeño

OpenAI accélère son offensive auprès des entreprises en proposant ses modèles d’intelligence artificielle pour des tâches spécialisées, notamment la conception de puces , les sciences de la vie et les services financiers. Sa directrice financière, Sarah Friar, a détaillé cette stratégie lundi 7 septembre à San Francisco, lors de la conférence Communacopia + Technology de Goldman Sachs.

Le groupe cherche à dépasser l’usage généraliste des assistants conversationnels en adaptant ses systèmes à des métiers précis. Selon Sarah Friar, OpenAI expérimente aussi des tarifications liées aux résultats obtenus par les entreprises plutôt qu’au seul volume d’utilisation, dans un contexte où les clients exigent davantage de retours mesurables sur leurs dépenses en IA.

Pour illustrer cette approche, la dirigeante a cité Jalapeño, la première puce d’inférence conçue par OpenAI. Elle a indiqué que les modèles de l’entreprise avaient été utilisés pour accélérer sa conception et permettre d’atteindre en neuf mois l’étape du « tape-out », lorsque le dessin final d’une puce est envoyé vers la fabrication.

OpenAI avait officiellement présenté Jalapeño le 24 juin avec Broadcom. L’entreprise décrit ce processeur comme le premier élément d’une plateforme de calcul développée sur plusieurs générations, avec Broadcom pour l’implémentation du silicium et Celestica pour l’intégration des cartes, racks et systèmes.

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Le groupe prévoit un premier déploiement de Jalapeño avant la fin de 2026. Fin août, OpenAI a affirmé que ses premiers tests montraient de meilleurs résultats en débit par kilowatt et en latence que les systèmes commerciaux utilisés comme points de comparaison, tout en précisant que plusieurs générations de puces étaient déjà en préparation.

Une bataille sur les coûts de l’IA

Cette poussée vers les usages spécialisés intervient alors qu’OpenAI fait face à une concurrence croissante des modèles ouverts ou à poids ouverts, notamment chinois, ainsi que d’acteurs comme Anthropic. Sarah Friar a déclaré que le prix du modèle Luna avait récemment été réduit de 80 %, ce qui aurait entraîné une multiplication par environ dix de son utilisation.

La directrice financière a également soutenu que le déploiement de Luna pouvait revenir moins cher que celui de certains modèles chinois exécutés via des fournisseurs de cloud, citant GLM 5.3 de Z.ai. Cette comparaison relève des estimations d’OpenAI et n’a pas été accompagnée, lors de cette intervention, d’un audit indépendant rendu public.

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Selon les chiffres communiqués par Sarah Friar, Codex compte désormais 25 millions d’utilisateurs. Les revenus de l’activité entreprise auraient progressé de 32 % entre juin et juillet, contre 20 % pour le revenu annualisé global sur la même période, tandis que les activités grand public et entreprise représentaient déjà chacune environ la moitié des revenus au milieu de l’année.