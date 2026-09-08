IA : Amazon et Qualcomm s’allient sur des puces, avec une option de 4 milliards $

Amazon et Qualcomm ont renforcé leur alliance dans les infrastructures d’intelligence artificielle, avec un accord portant sur des puces sur mesure pour centres de données et un mécanisme pouvant donner à Amazon une participation d’environ 4 milliards de dollars dans le fabricant américain de semi-conducteurs.

La collaboration vise plusieurs générations de composants destinés à l’inférence IA, c’est-à-dire l’exécution de modèles déjà entraînés. Les deux groupes prévoient également de travailler sur des technologies de connectivité optique à très haut débit afin d’accompagner la montée en puissance des charges de calcul dans les data centers.

Selon un document réglementaire déposé par Qualcomm auprès de la Securities and Exchange Commission, Amazon peut acquérir jusqu’à 25 millions d’actions Qualcomm au prix d’exercice de 161,26 dollars par action. À ce niveau, le warrant représente une valeur potentielle d’un peu plus de 4 milliards de dollars si l’ensemble des droits est exercé.

Ce droit n’équivaut toutefois pas à un investissement immédiat de 4 milliards de dollars. Son acquisition est liée à la réalisation de plusieurs objectifs commerciaux dans le cadre de la relation entre les deux entreprises, qui peut porter sur des dizaines de milliards de dollars d’activité.

À Wall Street, l’annonce a soutenu le titre Qualcomm, qui progressait nettement mardi. Le groupe cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance au marché des smartphones en accélérant dans les centres de données et les semi-conducteurs avancés, les processeurs pour serveurs et l’IA.

Les puces d’inférence au cœur de la bataille de l’IA

Le marché des accélérateurs d’inférence devient l’un des principaux terrains de concurrence de l’industrie des semi-conducteurs. Alors que Nvidia domine largement les infrastructures d’entraînement et d’exécution des modèles, les grands groupes du cloud multiplient les partenariats et les conceptions internes pour réduire les coûts et sécuriser leurs capacités.

Qualcomm veut se positionner sur cette phase de croissance grâce à son expérience dans les processeurs à faible consommation et à une nouvelle gamme destinée aux centres de données. L’entreprise mise notamment sur l’efficacité énergétique, devenue un enjeu central pour les opérateurs confrontés à la hausse de la consommation électrique des infrastructures d’IA.

Pour Amazon, l’accord élargit encore l’écosystème matériel d’AWS. Le groupe développe déjà ses propres puces pour le cloud et l’intelligence artificielle, tout en s’appuyant sur des fournisseurs externes pour répondre à une demande qui continue d’augmenter rapidement.