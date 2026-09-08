ARCEP Bénin : candidatures ouvertes jusqu’au 15 septembre pour le Conseil de régulation

Le processus de renouvellement du Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) est lancé. Un appel à candidatures publié le 5 septembre fixe au 15 septembre 2026 à 23h59 la date limite de dépôt des dossiers pour les candidats souhaitant intégrer l’organe de délibération et de décision du régulateur.

La sélection est conduite par le cabinet Centrale d’Expertises Africaines, mandaté par le ministre de la Transformation Digitale et de l’Innovation. L’avis précise que le Conseil de régulation compte cinq membres et que son renouvellement intervient à l’approche de la fin du mandat de l’équipe en exercice.

Les candidats doivent justifier d’au moins dix années d’expérience professionnelle et présenter des compétences avérées dans les communications électroniques ou la poste, sur les plans technique, économique ou juridique. La procédure doit également rechercher un équilibre entre ces différents profils.

Le dossier comprend notamment une pièce d’identité en cours de validité, une lettre de motivation, un curriculum vitae de deux pages au plus, les copies des diplômes et qualifications, les preuves d’expérience professionnelle ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de conflit d’intérêts.

Le Code du numérique prévoit que les membres du Conseil de régulation sont désignés à l’issue d’un appel à candidatures puis nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques. Leur mandat est de cinq ans et peut être renouvelé une fois.

Le Conseil intervient sur les grandes orientations de l’ARCEP, notamment les plans stratégiques, les budgets, les projets de décisions réglementaires, les dossiers liés aux licences, les modifications tarifaires, l’interconnexion des opérateurs ainsi que les procédures de règlement des différends et les plaintes des utilisateurs.

L’équipe actuellement en fonction est présidée par Flavien BACHABI. Les membres de la mandature avaient été nommés en février 2021 avant de prêter serment devant la Cour suprême. Le nouvel appel à candidatures ouvre ainsi la procédure qui doit conduire à la prochaine composition du Conseil de régulation.