IA : Washington accuse six groupes chinois de « distillation » industrielle de modèles américains

Les principales agences américaines de cybersécurité et d’enquête ont accusé mardi 8 septembre 2026 six entreprises chinoises d’intelligence artificielle de mener depuis au moins fin 2024 des campagnes de « distillation » à grande échelle contre des modèles américains de pointe. Dans un avis conjoint, la NSA, le FBI et la CISA nomment DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun et Z.AI.

Selon les trois agences, ces entreprises auraient extrait des milliards de jetons au cours de millions d’échanges avec des modèles tels que Claude, GPT, Gemini et Grok afin d’entraîner ou d’améliorer leurs propres systèmes. Le document affirme que ces opérations constituent non pas un simple complément, mais un élément central de leur stratégie de développement. Cette appréciation est celle des autorités américaines et les accusations n’ont pas été établies par une décision de justice.

La « distillation » est une technique courante d’apprentissage automatique : un modèle moins puissant est entraîné à partir des réponses d’un modèle plus performant afin de reproduire une partie de ses capacités à moindre coût. La NSA, le FBI et la CISA reconnaissent que cette méthode est légitime dans de nombreux usages. Leur alerte vise les pratiques qu’ils décrivent comme non autorisées, notamment le recours à des réseaux de comptes, à des fournisseurs cloud et à des intermédiaires destinés à contourner des restrictions d’accès et les conditions d’utilisation des fournisseurs américains.

Reuters a rapporté mardi la publication de l’avis et les accusations américaines d’activités de distillation « agressives » à l’échelle industrielle. Le dossier s’inscrit dans une confrontation technologique déjà vive entre Washington et Pékin. En juillet, la Chine avait rejeté des accusations similaires de vol de propriété intellectuelle dans l’IA, dénonçant ce qu’elle qualifiait d’« hégémonisme » américain.

Les agences américaines présentent désormais la question comme un enjeu de sécurité nationale, estimant que l’accès à des capacités avancées d’IA peut avoir des effets dans les domaines cyber, militaire, économique et des infrastructures critiques. Elles recommandent aux entreprises d’IA et aux fournisseurs cloud d’améliorer la détection des usages anormaux, de partager davantage les indicateurs entre plateformes et de réduire l’efficacité des tentatives de distillation suspectes.

DeepSeek, Alibaba et quatre autres entreprises nommées

L’avis conjoint attribue à DeepSeek des campagnes organisées depuis fin 2024 visant notamment des capacités de raisonnement et des fonctions spécialisées pour ses modèles R1 et V3. Les agences américaines affirment aussi qu’Alibaba a utilisé des techniques de distillation à grande échelle pour améliorer la famille Qwen. Moonshot AI, MiniMax, StepFun et Z.AI sont également cités dans le document.

Le rapport affirme que les opérateurs répartissent les requêtes entre plusieurs fournisseurs de modèles, plateformes cloud et agrégateurs d’API afin de limiter les risques de détection. Il décrit aussi l’usage de services intermédiaires, parfois qualifiés de « transfer stations », qui permettraient de masquer l’origine des connexions et de contourner certaines restrictions géographiques.

Une bataille technologique et juridique encore ouverte

Le débat sur la distillation dépasse ce nouvel avis officiel. En février, Anthropic avait accusé DeepSeek, Moonshot AI et MiniMax d’avoir créé environ 24 000 comptes frauduleux et généré plus de 16 millions d’échanges avec Claude. En juillet, le Washington Post avait également rapporté des accusations d’Anthropic visant une campagne liée à Alibaba et à son équipe Qwen.

Ces précédents illustrent une distinction importante : la distillation elle-même n’est pas une pratique interdite par nature et elle est largement utilisée dans l’industrie. Le contentieux porte sur l’autorisation d’accès, le respect des conditions contractuelles et l’extraction alléguée de fonctionnalités propriétaires. Les entreprises et autorités mises en cause contestent depuis plusieurs mois la manière dont Washington présente cette compétition technologique.

Dans son avis du 8 septembre, la NSA recommande trois mesures immédiates : renforcer la détection et les mécanismes de mitigation, modifier les réponses fournies lorsqu’une extraction malveillante est suspectée et organiser un partage de renseignement entre éditeurs de modèles, plateformes cloud et agrégateurs d’API.