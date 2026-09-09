Google va investir 13 milliards d’euros dans l’IA en Finlande

Google va investir au moins 13 milliards d’euros en Finlande au cours des années 2027 et 2028 pour renforcer ses infrastructures numériques et énergétiques liées à l’intelligence artificielle, a annoncé le groupe mercredi 9 septembre.

L’opération, présentée par l’entreprise comme son plus important investissement unique en Europe, doit notamment soutenir ses services Gemini, Search, Maps et YouTube.

Le programme concerne des centres de données et des infrastructures associées à Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala. Selon Google, le chantier devrait soutenir plus de 37 000 emplois à l’échelle nationale pendant sa phase initiale de construction et contribuer en moyenne à hauteur de 3,6 milliards d’euros par an au produit intérieur brut finlandais sur cette période.

Une fois les nouvelles installations pleinement opérationnelles, le groupe estime qu’elles pourraient soutenir environ 7 000 emplois par an, directement ou au sein de la chaîne de fournisseurs et de services. Reuters rapporte que la Finlande attire de plus en plus les opérateurs de centres de données grâce à son climat froid et à l’abondance d’électricité à faible intensité carbone, deux facteurs qui réduisent les coûts de refroidissement et facilitent les objectifs énergétiques des grands groupes technologiques.

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L’investissement s’inscrit dans une accélération beaucoup plus large des dépenses d’Alphabet, maison mère de Google, pour répondre à la hausse de la demande en puissance de calcul. Le groupe a relevé cette année ses prévisions d’investissement mondial à une fourchette comprise entre 195 et 205 milliards de dollars.

En Finlande, Google associe l’extension de ses capacités informatiques à plusieurs projets énergétiques. L’entreprise a notamment signé un accord de 22 ans pour soutenir la prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire de Loviisa, prévoit de nouveaux contrats d’achat d’électricité éolienne et a réservé un système de batteries de 94 mégawatts destiné à renforcer la stabilité du réseau.

Un pari sur l’écosystème numérique finlandais

Google est présent à Hamina depuis quinze ans, où l’entreprise a transformé une ancienne papeterie en centre de données. Le nouveau programme doit étendre cette implantation et créer de nouvelles capacités dans le nord du pays, tout en s’appuyant sur les infrastructures électriques locales.

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Le groupe prévoit également 31 millions d’euros pour des programmes communautaires à Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala sur quatre ans. Une partie de ces fonds doit financer des actions de formation à l’intelligence artificielle pour plus de 4 400 travailleurs ainsi que des parcours dédiés aux métiers des centres de données pour une centaine d’étudiants finlandais.

Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a salué une décision qui, selon lui, confirme les atouts du pays dans l’économie numérique. Google affirme pour sa part vouloir combiner l’augmentation de ses capacités de calcul avec de nouvelles capacités énergétiques, des investissements dans le réseau et des programmes de formation.