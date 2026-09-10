Semi-conducteurs : Analog Devices rachète Alif pour 1,35 milliard de dollars

Analog Devices a annoncé mercredi 9 septembre 2026 aux États-Unis un accord définitif pour racheter Alif Semiconductor pour 1,35 milliard de dollars en numéraire. Le fabricant américain de semi-conducteurs veut ainsi renforcer son offre de processeurs capables d’exécuter localement des fonctions d’intelligence artificielle dans des équipements industriels, grand public et embarqués.

L’opération prévoit également jusqu’à 200 millions de dollars de paiements supplémentaires conditionnels. Les conseils d’administration des deux entreprises ont approuvé la transaction, qui doit encore franchir les étapes réglementaires habituelles, notamment l’examen prévu par la législation antitrust américaine. Analog Devices vise une finalisation avant la fin de l’année 2026.

Basée à Pleasanton, en Californie, Alif Semiconductor conçoit des microcontrôleurs à faible consommation et des processeurs dits de fusion, combinant calcul d’IA, données issues de capteurs, connectivité et fonctions de sécurité. Ses composants sont déjà commercialisés auprès de clients dans les secteurs grand public et industriel, selon Analog Devices.

Le groupe estime que l’acquisition doit accélérer son développement dans ce qu’il appelle la « Physical Intelligence », c’est-à-dire des systèmes capables d’analyser des signaux comme le mouvement, le son, les vibrations, les ondes radio ou les variations thermiques, puis de réagir en temps réel sans dépendre entièrement d’un centre de données distant.

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Cette orientation vise notamment l’industrie, les infrastructures de centres de données, la défense, l’énergie, la robotique, la santé numérique et les objets portables. Analog Devices, qui a réalisé plus de 11 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours de son exercice 2025, dispose déjà d’un portefeuille important dans les capteurs, le traitement du signal, la gestion de l’énergie et la connectivité.

Une nouvelle étape dans la course à l’IA embarquée

L’intérêt stratégique du rachat tient au déplacement progressif de certaines tâches d’intelligence artificielle vers les appareils eux-mêmes. Cette approche permet de réduire la latence, de limiter certains échanges de données avec le cloud et d’améliorer l’efficacité énergétique lorsque les systèmes doivent prendre des décisions en quelques millisecondes.

Alif a développé une architecture intégrant des unités de traitement neuronal dédiées à l’IA et des fonctions graphiques, avec des configurations allant de systèmes à un seul cœur à des plateformes multicœurs. Analog Devices veut combiner cette technologie avec ses propres composants analogiques afin de proposer des solutions plus complètes aux fabricants d’équipements.

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Le directeur général et président d’Analog Devices, Vincent Roche, a présenté l’opération comme un moyen de rapprocher davantage l’IA du « monde physique », où les contraintes de consommation, de sécurité et de temps de réponse sont déterminantes. Reza Kazerounian, cofondateur et président d’Alif, a de son côté mis en avant la complémentarité entre les processeurs numériques de son entreprise et l’expertise d’ADI dans les capteurs et les systèmes analogiques.

Clôture attendue avant la fin de 2026

Selon les modalités annoncées, le prix initial de 1,35 milliard de dollars sera versé aux actionnaires d’Alif à la clôture. Le complément éventuel de 200 millions de dollars dépendra de conditions prévues dans l’accord. Les deux sociétés n’ont pas détaillé publiquement la nature de tous ces critères.

La transaction doit être finalisée avant la fin de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l’expiration de la période d’attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino, selon Analog Devices.