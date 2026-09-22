Alibaba accélère malgré les restrictions américaines avec une puce IA trois fois plus puissante

Le groupe Alibaba pousse simultanément ses puces, ses modèles et ses centres de données pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères. À sa conférence Apsara de Hangzhou, mardi 22 septembre, il a présenté le Zhenwu V900, développé par sa filiale T-Head, et un nouveau plan d’expansion de ses capacités d’intelligence artificielle.

Le V900 doit offrir trois fois les performances du M890, la génération précédente dévoilée en mai. Alibaba affirme que ses systèmes pourront être assemblés en grappes allant jusqu’à 500 000 puces, tandis que la production de masse et la commercialisation du nouveau processeur sont prévues au début de 2027.

Le groupe prépare en parallèle un modèle d’intelligence artificielle de 5 000 à 10 000 milliards de paramètres, contre 2 400 milliards pour Qwen3.8-Max. Le nombre de paramètres mesure l’échelle d’un modèle, sans suffire à lui seul à déterminer ses performances.

Alibaba Cloud veut aussi porter sa capacité mondiale de centres de données à plus de 20 gigawatts d’ici 2032. À Hong Kong, l’action Alibaba a gagné 5,1 % mardi, atteignant son plus haut niveau depuis environ un mois après les annonces.

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Cette accélération intervient alors que les États-Unis limitent l’accès de la Chine aux puces d’intelligence artificielle les plus avancées. Washington a également accusé plusieurs groupes chinois d’utiliser des modèles américains pour entraîner leurs propres systèmes, un dossier déjà détaillé par Bénin Web TV.

Alibaba avait annoncé plus tôt en 2026 un programme de 380 milliards de yuans, soit environ 53 milliards de dollars, consacré au cloud et à l’intelligence artificielle sur trois ans. Le V900 doit entrer en production de masse au premier trimestre 2027.