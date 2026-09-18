UEMOA : les entreprises peuvent automatiser leurs paiements sur PI-SPI

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a annoncé le 16 septembre l’homologation d’interfaces permettant aux entreprises de l’UEMOA de connecter leurs logiciels à PI-SPI, la plateforme régionale de paiement instantané, afin d’exécuter et de suivre des opérations intégrées en temps réel.

Les interfaces homologuées permettent notamment d’émettre et de recevoir des paiements, d’envoyer des demandes de règlement de masse, d’automatiser des opérations de paiement sécurisées et de suivre les transactions en temps réel, selon la BCEAO.

Les services peuvent être utilisés dans l’ensemble de l’UEMOA, quel que soit le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire. La banque centrale précise aussi que les établissements participants peuvent développer des services numériques adaptés aux besoins des entreprises à partir de ces interfaces.

PI-SPI a été lancé le 30 septembre 2025 pour rendre les transferts et paiements instantanés interopérables dans l’Union. Au 24 juin 2026, la BCEAO indiquait que 80 participants étaient connectés à la plateforme et que plusieurs millions de personnes disposaient déjà d’un accès aux services de paiement instantané.

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À cette même date, 74 institutions effectuaient des tests en conditions réelles. La BCEAO avait prolongé jusqu’au 30 septembre 2026 le délai de connexion pour les banques, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement, et jusqu’au 30 juin 2027 pour certains systèmes financiers décentralisés supervisés.

Au 16 septembre, la BCEAO publiait séparément la liste des participants autorisés à ouvrir les services PI-SPI au public, en complément du dispositif d’homologation des interfaces destinées aux entreprises.