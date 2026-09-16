Washington investit 155 millions $ dans WIOCC pour ses réseaux africains

La Société américaine de financement du développement international, DFC, a approuvé mercredi 16 septembre un investissement en fonds propres pouvant atteindre 155 millions de dollars dans WIOCC, opérateur d’infrastructures numériques basé à Johannesburg et présent dans une trentaine de pays africains.

La DFC présente cette opération comme le plus important investissement en capital de son histoire. Elle sera menée aux côtés de Vision International Investment Company et d’Africa Finance Corporation. WIOCC exploite des câbles sous-marins, des réseaux terrestres de fibre optique ainsi que plus de 40 data centers principaux et périphériques sur le continent.

L’agence américaine indique que les fonds doivent renforcer des infrastructures numériques ouvertes, résilientes et accessibles, à un moment où la croissance du cloud, des services de données et de l’intelligence artificielle accroît les besoins en capacité. WIOCC fournit notamment des services de connectivité de gros, de fibre métropolitaine et de centres de données.

Washington inscrit aussi l’investissement dans sa stratégie de soutien aux entreprises technologiques américaines qui cherchent à se développer en Afrique. Reuters relève que les États-Unis ont multiplié récemment les financements dans les télécommunications africaines, notamment un prêt de près de 100 millions de dollars à l’opérateur Africell.

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Le 3 septembre, WIOCC avait déjà annoncé un accord de 300 millions de dollars avec Africa Finance Corporation et Vision Invest. Cet accord doit accélérer l’extension de ses capacités de data centers, de ses réseaux terrestres de fibre vers de nouveaux marchés et de certains actifs sous-marins.