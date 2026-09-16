Le Kenya ouvre l’extension de sa dorsale fibre à plusieurs prestataires

Le Kenya a ouvert à la concurrence l’extension de sa dorsale nationale de fibre optique et de ses liaisons transfrontalières, avec un appel d’offres international publié par l’ICT Authority et une date limite fixée au 29 octobre 2026.

Le marché est divisé en deux lots. Le premier concerne les liaisons de la dorsale nationale, tandis que le second porte sur les connexions transfrontalières et métropolitaines. L’autorité prévoit de retenir plusieurs prestataires dans chaque lot afin d’attribuer ensuite des contrats au fur et à mesure des besoins.

Selon les modalités publiées, entre cinq et vingt prestataires pourront être retenus pour le lot consacré à la dorsale nationale, contre cinq à huit pour les liaisons transfrontalières et métropolitaines. Les accords-cadres doivent courir pendant trois ans, avec une possibilité de prolongation pouvant aller jusqu’à deux années supplémentaires.

L’appel d’offres s’inscrit dans le Kenya Digital Economy Acceleration Project, soutenu par la Banque mondiale. En 2023, l’institution avait approuvé 390 millions de dollars pour la première phase de ce programme, qui couvre un ensemble plus large d’investissements numériques et non la seule procédure lancée en septembre 2026.

Publicité

La Banque mondiale présente le programme comme un levier pour étendre l’internet à haut débit, connecter davantage d’institutions publiques et d’établissements d’enseignement et renforcer les liaisons aux frontières. Le projet doit également favoriser la mobilisation d’environ 100 millions de dollars de capitaux privés dans les infrastructures haut débit.

La stratégie numérique kényane vise à porter la couverture nationale en fibre optique à 100 000 kilomètres. TechAfrica News indique que le réseau de fibre du secteur public est passé de 22 486 kilomètres en 2022 à plus de 30 400 kilomètres, l’actuelle procédure devant soutenir une nouvelle phase d’extension.

Les offres doivent être déposées avant le 29 octobre 2026 à 10 heures, heure d’Afrique de l’Est. Les documents de la procédure prévoient que les offres resteront valides jusqu’au 30 mars 2027.