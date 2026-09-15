Nigeria : 200 sites télécoms avant décembre pour connecter les zones isolées

Le Nigeria prévoit de mettre en service au moins 200 nouveaux sites télécoms avant décembre 2026 dans des communautés encore peu ou pas couvertes. Le ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, Bosun Tijani, l’a annoncé lundi 14 septembre à Abuja.

Ces installations constituent une première étape du National Unconnected Communities Access Programme, qui prévoit environ 3 700 tours à travers le pays. Selon Bosun Tijani, chaque tour doit desservir des communautés de 5 000 à 10 000 habitants. L’objectif de plus de 20 millions de Nigérians nouvellement connectés concerne l’ensemble du programme, et non les seuls 200 sites attendus avant décembre.

Le premier site du programme a déjà été déployé à Kura Village, près d’Abuja. Le ministre a également indiqué que les travaux avaient commencé dans des communautés du delta du Niger, où certaines zones restent insuffisamment couvertes par les réseaux terrestres.

Le programme de tours est distinct du projet national de réseau de fibre optique de 90 000 kilomètres également porté par le gouvernement. La fibre doit renforcer la capacité du réseau principal, tandis que les nouvelles tours doivent rapprocher les services mobiles et internet des localités encore hors couverture.

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Le gouvernement mise aussi sur le satellite pour les localités qui resteraient difficiles à raccorder par fibre ou par réseau terrestre. Bosun Tijani a déclaré que le président Bola Tinubu avait approuvé une modernisation des capacités de NIGCOMSAT afin d’étendre la couverture aux zones que les deux autres infrastructures ne peuvent pas atteindre.