Cameroun : 1,38 milliard FCFA à MTN et ITGStore pour connecter six aéroports

Le Projet d’accélération de la transformation numérique au Cameroun (PATNUC) a attribué au consortium ITGStore–MTN Cameroon un marché de 1,377 milliard de FCFA TTC pour déployer des infrastructures de réseau sans fil dans six aéroports du pays. La décision a été signée le 4 septembre 2026 et rendue publique le 9 septembre par l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP).

Les équipements WLAN et SD-WAN doivent être installés dans les aéroports de Bafoussam, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé. Le WLAN constitue l’infrastructure utilisée pour les réseaux Wi-Fi, tandis que le SD-WAN permet de piloter par logiciel les connexions entre plusieurs sites.

Le groupement dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Au 9 septembre, la signature du contrat était encore en cours, selon les informations publiées par le PATNUC, ce qui signifie que le calendrier d’exécution n’avait pas encore commencé à courir.

Un second lot consacré à des bornes de recharge dans les mêmes six aéroports a été attribué au consortium Central Achat Cameroun–Bercotech pour 260,70 millions de FCFA TTC, avec un délai de quatre mois. L’ensemble des deux marchés représente ainsi environ 1,638 milliard de FCFA.

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Un volet du PATNUC soutenu par la Banque mondiale

Le programme s’inscrit dans le PATNUC, financé par la Banque mondiale à travers l’Association internationale de développement (IDA). L’institution avait approuvé en septembre 2021 un crédit de 100 millions de dollars pour accélérer la transformation numérique du Cameroun, réduire les fractures d’accès et développer les usages numériques dans plusieurs secteurs.

Les documents de la Banque mondiale rattachent le crédit IDA 69870 au projet P173240 et à sa composante « Connectivité et inclusion numériques ». Cette composante prévoit notamment des investissements dans les infrastructures numériques et la connexion d’entités publiques.

L’attribution des marchés intervient avec un retard par rapport au calendrier initial des marchés publics de 2026. Celui-ci prévoyait une attribution le 5 juin, une signature le 13 juillet et un démarrage des prestations le 27 juillet, pour une réception initialement programmée fin janvier 2027.

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Les documents rendus publics ne précisent pas encore le nombre exact d’équipements par aéroport, les débits attendus ni si les réseaux sans fil seront directement accessibles aux passagers ou principalement destinés aux services aéroportuaires. Les délais contractuels commenceront après la notification des ordres de service.