Gabon : 3 420 km de fibre au cœur du futur partenariat SPIN-Gabon Fiber

Le Gabon prépare pour le 14 septembre 2026 la signature d’un partenariat public-privé entre la Société de Patrimoine des Infrastructures Numériques (SPIN) et Gabon Fiber pour l’exploitation et le développement du backbone national. Le projet porte sur environ 3 420 kilomètres de réseau, après deux jours de revue technique et contractuelle organisés les 9 et 10 septembre à Libreville.

Selon les éléments rendus publics autour des travaux, le périmètre comprend 1 769 kilomètres de réseau existant et 1 651 kilomètres d’extensions programmées. Les discussions ont porté sur les investissements à engager, la reprise de l’exploitation, le régime financier, la souveraineté du réseau et le contrôle de cette infrastructure stratégique par l’État.

Les ateliers ont été présidés par Aline Sylvie Minko-Mi-Etoua, secrétaire générale du ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, représentant le ministre Mark-Alexandre Doumba. Ils ont réuni administrations, autorités et experts chargés de consolider le projet de contrat et ses annexes avant la prochaine étape.

La convention SPIN-Gabon Fiber doit être signée le 14 septembre en présence du ministre de l’Économie numérique. Elle doit organiser la continuité de l’exploitation du réseau national tout en préparant sa modernisation et son extension dans un modèle associant patrimoine public et gestion opérationnelle.

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Un opérateur de gros pour le réseau national

Gabon Fiber se présente comme le futur opérateur neutre du backbone national. La société indique qu’elle doit fonctionner comme opérateur de gros, sans activité de détail, afin de fournir un accès non discriminatoire aux fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunications.

Sur son site institutionnel, Gabon Fiber affiche un réseau actuel d’environ 1 700 kilomètres et plus de 1 650 kilomètres d’extensions prévues. Son objectif est de couvrir l’ensemble des provinces gabonaises d’ici à 2029. La société précise également qu’elle est appelée à reprendre l’exploitation du backbone à l’échéance, en novembre 2026, de la délégation de service public actuellement assurée par Axione.

Le renforcement du backbone s’inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté numérique. Le 3 juillet, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré à Nkok le premier Data Center national présenté par les autorités comme une infrastructure destinée à héberger et sécuriser davantage de données publiques sur le territoire gabonais.

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Le partenariat préparé entre la SPIN et Gabon Fiber doit désormais franchir l’étape de la signature. Les documents examinés à Libreville prévoient notamment la finalisation du cadre d’investissement, des règles de gouvernance et des annexes techniques qui encadreront l’exploitation et l’extension du réseau.